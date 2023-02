Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Per noi è sempre una grande emozione lavorare ad un singolo nuovo e al relativo videoclip, ma questa volta lo è stata ancora di più sapendo che il lavoro sarebbe servito per la partecipazione ad Area Sanremo. Il nostro percorso artistico prende maggior vita dopo la pubblicazione del primo inedito “La ragazza del campo”. Negli anni seguenti, dato che la pandemia ci ha bloccati siamo riusciti a tornare in carreggiata con il singolo Ogni Notte lo scorso 22 giugno. Passata un’estate ricca di serate Live abbiamo deciso di prendere parte alle candidature di Area Sanremo con il nostro nuovo singolo Travi con il quale abbiamo avuto l’onore di rientrare fra i 20 vincitori del concorso. Il singolo viene ideato alla fine di agosto e nei mesi successivi è stato registrato e prodotto artisticamente da Andrea Ramacciotti, mix e master a cura di Alex Marton (Firstline Studio). Il messaggio che vogliamo lanciare con questo brano è il seguente: “Nel momento in cui si realizza che un amore passato e tanto atteso non può più tornare, si ha un forte crollo e l’unica soluzione che rimane per andare avanti è prendere coscienza del fatto che il passato non torna, ma il futuro è ancora tutto da scrivere”.



Il videoclip di Travi, ideato e girato dal regista Francesco Nisi si svolge lungo le rive del lago Trasimeno. Partendo dall’ambientazione e arrivando ai vestiari di noi Dynamite 36 si ha un forte collegamento con il brano che esprime grinta tristezza disperazione ma anche una grande voglia di andare avanti e di voltare pagina. Il video alterna scene suonate a scene recitate con dei primi piani iniziali dei membri della band. Tante scene scaglionate che all’apparenza sono prive di significato in realtà sono fondamentali, ad esempio la scritta “ti amo” sopra una trave di ferro (riferimento al testo). La parte principale del video si focalizza sul frontman Tommaso che inizialmente si trova disteso su un molo, poi successivamente si dirige verso un parco dove si accascia su un albero per scrivere qualcosa sopra un foglio che nel finale getterà in acqua. Gli altri membri della band li vediamo protagonisti di scene di disperazione e di disorientamento che vanno a significare il fatto di non sapere ancora cosa fare per andare avanti. Pensiamo che la rappresentazione video di un brano sia fondamentale e grazie al duro lavoro che svolgiamo sempre con il nostro fidato regista Francesco Nisi riusciamo ad esprimerci al meglio e a focalizzare il significato del testo. Dopo Ogni Notte, con Travi abbiamo messo più a fuoco il nostro progetto musicale e speriamo il prima possibile di uscire con un EP che vedrà i due singoli al suo interno. Per il momento ci siamo rimessi subito a lavoro sui nuovi brani e siamo carichi per iniziare al meglio questo 2023.



I DYNAMITE 36 sono: alla tastiera Raffaele Faralla (18 anni), basso Niccolò Governi (22 anni), Chitarra Francesco Bezzini (18 anni), batteria Nicola Giomi (18 anni) e voce Tommaso Ninci (19 anni). Tutti i componenti sono poli strumentisti.