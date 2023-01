Rihanna, Apple Music celebra il suo talento aspettando il Super Bowl

Grandi novità in attesa della sua performance all'Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show, che si terrà domenica 12 febbraio 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona

Apple Music offrirà ai fan di Rihanna modi nuovi ed esclusivi per sperimentare e celebrare il genio musicale della cantante in vista della sua performance all’attesissimo Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show, che si terrà domenica 12 febbraio 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. All’inizio del mese, Rihanna ha stuzzicato la curiosità del suo pubblico con un trailer in anteprima. Ora, in attesa dello show, sarà possibile godersi la musica di Rihanna con il suono multidimensionale e incredibilmente più ricco di Apple Music. A partire da oggi, chi ha un abbonamento può accedere ai brani della superstar in audio spaziale con Dolby Atmos per rivivere al massimo del loro splendore tutti i successi della sua carriera, una produzione eclettica e in continua espansione che mescola sonorità pop, rap, R&B e EDM. “Rihanna è una delle artiste più prolifiche del nostro tempo e noi, insieme ai suoi numerosi fan in tutto il mondo, non vediamo l’ora di vederla salire sul palco del primo Apple Music Super Bowl Halftime Show” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats. “Siamo davvero felici di celebrare la sua carriera e di offrire al suo pubblico un modo nuovo di vivere la sua musica grazie all'audio spaziale, insieme ad altri contenuti esclusivi su Apple Music".



Conferenza stampa per il Super Bowl LVII Halftime Show

Il 9 febbraio 2023, alle 10:00 MST (18:00 ora italiana), Nadeska Alexis di Apple Music Radio intervisterà Rihanna durante la conferenza stampa per il Super Bowl LVII Halftime Show. Sarà possibile seguirla in diretta oppure guardarla on demand su Apple Music, sui canali TikTok, Instagram, YouTube e Twitter di @AppleMusic o su NFL Network.



Apple Music Sing con Rihanna

Chi vuole cantare sui brani di Rihanna potrà usare la nuova funzione Apple Music Sing per cimentarsi come solista, come seconda voce o in duetto su tutti i modelli di iPhone e iPad compatibili, e anche sulla nuova Apple TV 4K.



Apple Music Radio

Per offrire un’esperienza da prima fila, Apple Music Radio sarà presente sul campo per seguire gli eventi che porteranno alla grande serata di Rihanna e offrire una colonna sonora d’eccezione. La programmazione esclusiva includerà “Halftime Hype Radio”, una serie in 10 puntate per rivivere alcune delle performance più memorabili del Super Bowl Halftime Show; “Rihanna Revisited Radio”, una tavola rotonda in otto episodi che esplora l’influenza culturale della musica di questa eclettica cantante; e “Live from Super Bowl LVII”, dirette quotidiane dall’Arizona per catturare la fervente attesa degli ultimi giorni prima della finale, con le voci di Apple Music Zane Lowe, Ebro Darden e Nadeska Alexis insieme a ospiti speciali a sorpresa. A concludere il tutto, lunedì 13 febbraio andrà in onda “Halftime Recap Radio”, per festeggiare il debutto di Apple Music al Super Bowl Halftime Show e ripercorrere i momenti clou di questo storico evento musicale. È possibile sintonizzarsi su Apple Music Radio dalla pagina apple.co/_Radio.





Playlist delle squadre della NFL

Per chi vuole entrare nello spirito del football, 'Rihanna: verso l'Halftime' su Apple Music includerà una raccolta ufficiale di 32 playlist con i brani che le squadre della NFL ascoltano negli spogliatoi, in sala pesi e il giorno della partita. Per il pre-partita sarà anche possibile accedere a playlist per il riscaldamento curate da giocatori della NFL come Travis Kelce (Kansas City Chiefs), Stefon Diggs (Buffalo Bills), Trevon Diggs (Dallas Cowboys), Davante Adams (Las Vegas Raiders) e Dak Prescott (Dallas Cowboys), oltre ad una playlist con video delle performance degli halftime di partite precedenti.





La partnership pluriennale di Apple Music unisce il Super Bowl Halftime Show, lo spettacolo musicale più seguito dell’anno, ad Apple Music, una piattaforma che rende omaggio a chi scrive, compone, produce e ama la musica e che offre l’esperienza di ascolto migliore al mondo grazie a un catalogo di oltre 100 milioni di brani e al suono immersivo dell’audio spaziale. Apple ha rivoluzionato l’esperienza musicale con iPod e iTunes, e oggi prosegue la tradizione con Apple Music.

Per non perdere gli aggiornamenti su 'Rihanna: verso l'Halftime' su Apple Music è possibile visitare apple.co/_RoadToSBLVII, e basta seguire @AppleMusic su TikTok, Instagram, YouTube e Twitter per accedere a contenuti esclusivi dal backstage. Dopo lo spettacolo, la performance dell’Halftime Show sarà anche disponibile su Apple Music.