Voga, cantano Io & Te e raccontano l'amore in una playlist

il duo napoletano nato dalla collaborazione tra Enrico Esposito e Lorenzo Biscione, tra i più apprezzati della nuova generazione urban in Italia presenta un singolo malinconico, in cui le influenze rap e un flow coinvolgente si uniscono al pop più dolce, che scorre su un sample di Roshelle. Ad arricchire il pezzo anche un campionamento di Luché nella prima strofa

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



1. Right Now - PARTYNEXTDOOR

La cosa che troviamo più interessante in questo brano è il contrasto tra il mood del pezzo e il lato sentimentale che emerge all’ascolto. La ricerca di empatia e di sesso, espressa in maniera molto esplicita nel testo, è una parentesi sentimentale accanto a feste, champagne, denaro e ostentazione.



2. Hours In Silence - Drake & 21 Savage

Questo è il brano che forse abbiamo ascoltato di più negli ultimi mesi. La seconda parte è caratterizzata da una strumentale della durata di 2 o 3 minuti, una base quasi vuota su cui scorre un flusso di coscienza e di pensieri in cui Drake racconta cose che spesso non abbiamo il coraggio di dire, nonostante le pensiamo. Un brano fragile e sincero, che va contro ciò che è politicamente corretto.



3. LOVE YOU BETTER - Future

È il primo pezzo emotivo della sua carriera, un brano in cui Future si lascia andare. Un artista che è sempre stato serio e diretto ci ha sorpresi con un pezzo davvero dolce, in grado di creare immagini lucide in chi ascolta, come quella in cui descrive il suo cuore gentile grazie all’amore ricevuto dalla nonna. Alla fine del brano, Future si rivolge alla persona a cui la canzone è dedicata, augurandosi che abbia trovato qualcuno in grado di amarla in modo migliore.



4. IO&TE - Voga

Siamo noi, non servono commenti!



5. D.M.B. - A$AP Rocky

Si tratta di una canzone d’amore molto swag, un pezzo che rende l’amore una cosa cool. Un flow grazie al quale A$AP Rocky riesce a parlare di sentimenti in maniera gangsta.



6. Open Arms - SZA ft. Travis Scott

Di questo brano ci piace il sound, che abbraccia e coccola l’ascoltatore sin dalle prime note, accogliendolo a braccia aperte (open arms, appunto). Un flusso d’amore RnB in cui è bello lasciarsi andare. Elementi semplici descritti nel testo, in cui è davvero piacevole ritrovarsi.



7. Creepin’ - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

Un campione storico e la produzione estremamente accurata accompagnano The Weeknd in un brano più dark rispetto al pop puro dei precedenti successi.



8. 2 Sugar - Wizkid (feat. Ayra Starr)

Un brano dancehall, che grazie al suo sound ci riporta a sensazioni che associamo all’amore.



9. Fire & Desire - Drake

Pochissimi versi accompagnati a un campione incredibile. I silenzi tra una parola e l’altra regalano il giusto peso al significato del testo. Una serenata bellissima.



10.Do For Love – 2Pac

Ci piace che in questo pezzo 2Pac racconti la sua esperienza in una relazione tossica, una storia tormentata, senza rendersi conto di quanto fosse nociva, distratto ed estasiato dagli occhi della donna che amava. Le canzoni non sempre sono lo specchio di un amore da favola.