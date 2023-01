La scaletta del concerto di Ornella Vanoni a Genova

Canzoni di ieri e di oggi nella scaletta dell’esibizione della cantante stasera, l’ultima della sessione invernale Condividi

Ornella Vanoni è indiscutibilmente una delle regine della musica pop italiana, una delle colonne storiche che con la sua voce ha raccontato l'Italia in evoluzione dagli anni Settanta a oggi. Il tempo sembra non passare per lei, che continua a esibirsi sui palchi di tutto il Paese con una grandissima energia. Migliaia di persone si sono presentate alle date precedenti ed è atteso il tutto esaurito anche per lo spettacolo di questa sera, lunedì 30 gennaio, a Genova. Ornella Vanoni ha scandito decenni importanti con la sua voce e ha interpretato l'arte in ogni sua sfaccettatura, prestandosi all'occorrenza anche alla recitazione. Le sue apparizioni televisive sono sagaci e ironiche, caratteristiche che l'hanno fatta amare anche dai più giovani. È diventata un'icona della libertà anche per le nuove generazioni, che apprezzano la capacità di Ornella Vanoni di andare oltre gli schemi, non riconoscendosi in una definizione se non in quella di Artista, con la "A" maiuscola.

Il concerto di Ornella Vanoni a Genova, la scaletta approfondimento I concerti più attesi del 2023: dai Coldplay a Harry Styles. FOTO Ornella Vanoni ha un repertorio di canzoni invidiabile, con brani che con il tempo sono diventati delle colonne della storia della musica italiana. Nei testi dei suoi brani c’è l’Italia degli ultimi decenni ma c’è anche l’amore, che nelle parole e nella voce di Ornella Vanoni è realista e mai idealizzato. Per i concerti del tour attualmente in corso, Ornella Vanoni ha scelto di alternare i brani dell’album in promozione con quelli storici, le canzoni che tutti cantano e conoscono, capaci di scandire momenti segnanti di tante generazioni. Obiettivo raggiunto per Ornella Vanoni, che a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe portare sul palco del teatro di Genova la seguente scaletta: Aria Senza fine Che cosa c’è Dettagli (Detalhes) La voglia, la pazzia (Se ela quisesse) Samba per Vinicius (Samba pra Vinicius) Io so che ti amerò (Eu sei que vou te amar) Samba della rosa (Samba da rosa) Tristezza (per favore va via…) (Tristeza) Rossetto e cioccolato Just in Time Vedrai, vedrai Anima Love Is a Losing Game Perduto (Procuro olvidarte) Caruso Sapore di sale Io che amo solo te

Questa sera Ornella Vanoni concluderà il tour invernale a Genova. Una città non casuale per la regina della musica italiana, in attesa di programmare un possibile secondo tour estivo per il 2023. Sono già tante le richieste per nuove date, in attesa che arrivino conferme per l'estate.