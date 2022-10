Ornella Vanoni, femore rotto e concerti rinviati

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il piede cala in una buca e il femore si spezza: Ornella Vanoni, 88 anni, ha vissuto una brutta avventura culminata in un intervento chirurgico che l’ha costretta a rinviare il tour Le donne e la musica, programmato nei teatri italiani a novembre. «I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio» ha spiegato l’artista milanese. «Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti».