Addio al chitarrista Tom Verlaine dei Television. Aveva 73 anni

approfondimento

Un’altra grave perdita nel mondo del rock: dopo Jeff Beck e David Crosby, ci ha lasciati a 73 anni, a seguito di una breve malattia, Tom Verlaine, il chitarrista dei Television,. A darne la notizia, Jesse Paris Smith, la figlia di Patti Smith, ex compagna del musicista, la quale non ha specificato le cause del decesso: stando alle sue parole si è spento "dopo una malattia", come riportato dal New York Times.