Evento benefico per due delle regine del pop italiano questa sera, sabato 28 gennaio, presso l'auditorium Conciliazione di Roma. La fondazione Bambin Gesù onlus, con il patrocinio del CONI e la partnership di Webuild, ha deciso di organizzare questo evento per raccogliere fondi in favore del centro cure palliative pediatriche dell'ospedale Bambin Gesù di Roma presso Passoscuro, in zona Fiumicino non lontana dal mare. Hanno risposto all'appello tantissimi nomi importanti dello spettacolo e dello sport italiano, pronti a salire sul palco per dare il loro contribuito a un evento che ha registrato il sold-out per quanto riguarda i biglietti venduti. Tra loro anche Giorgia e Laura Pausini, che daranno vita a un piccolo concerto.

Chi ci sarà all’auditorium Conciliazione di Roma leggi anche Laura Pausini in concerto per la prima volta a Venezia, poi Siviglia Oltre a Laura Pausini e a Giorgia, sul palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma salirà Federica Pellegrini, campionessa di nuoto più vincente della storia del nostro Paese, donna dei record che detiene ancora il miglior tempo mondiale sui 200 stile libero. E poi ancora Simona Quadarella, nuotatrice e medaglia tra di bronzo a Tokyo 200; Margherita Panziera, oro agli europei nei 100 e 200 dorso. Per l’atletica presenzieranno Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta, e Gianmarco Tamberi, oro a Tokyo nel salto in alto. Quindi ci sarà Bebe Vio per la scherma, insieme a Daniele Garozzo, Alice Volpi ed Elisa di Francisca, e non mancheranno Alessandra Sensini e Caterina Banti, in rappresentanza della vela. La rappresentanza sportiva prosegue con Daniele Lupo, campione di beach volley, con Roberto Mancini e con Francesco Totti, totem del calcio italiano. A presentare la serata sarà Eleonora Daniele con la partecipazione straordinaria di Fiorello.

Il centro cure palliative di Passoscuro vedi anche Giorgia annuncia Blu¹, il nuovo album uscirà il 17 Febbraio Il centro al quale saranno destinati i ricavi della manifestazione benefica organizzata dalla fondazione Bambin Gesù con il CONI ha bisogno di un ampliamento. In questa cornice si inserisce la campagna “Mi prendo cura di te”, che sta cercando di raccogliere fondi per questo obiettivo. Il centro di Passoscuro è finalizzato a dare le cure migliori possibili ai neonati, bambini e ragazzini che sono purtroppo affetti da patologie croniche gravi non curabili. Qui, i pazienti e la loro famiglia trovano il supporto necessario sia durante le fasi della malattia che durante la permanenza nel centro, così come al proprio domicilio e in tutte le incombenze quotidiane. Il sostegno è medico ma anche psicologico e spirituale. Aperto da meno di un anno, è il più grande d’Italia e il primo nel Lazio.