Dave Gahan dei Depeche Mode ha fatto uscire una cover dei Raveonettes

Un grande sogno che dura da vent’anni

approfondimento

Il duo danese ha un rapporto speciale con i Depeche Mode ormai da anni. Già nel 2005 la band accompagnò Gahan e compagni negli Stati Uniti in veste di gruppo-spalla. Un’esperienza che ancora oggi sia Wagner che Foo ricordano come indimenticabile e che li ha portati a decidere di volere il frontman della band inglese nel loro progetto celebrativo. La cover di Chains arriva dopo quella di Cops On Our Tail ad opera di Trentemøller e Dína (uscita a novembre) e come quest’ultima farà parte di Rip It Off, un mini-album con cui i Raveonettes festeggieranno l’esordio sulle scene. Sune Rose Wagner non ha nascosto sui social il suo entusiasmo per essere riuscita a coinvolgere una leggenda come Dave Gahan all’interno del disco: “Le persone spesso misurano il successo in termine di vendite o di posizionamento in classifica, ma per il successo è sognare in grande, credere in se stessi e in ciò che si fa. Avere Dave Gahan a reinterpretare una nostra canzone per me è un successo!”, ha affermato la cantante scandinava. Wagner ha poi aggiunto che quanto accaduto deve spingere chi ascolta a non porsi limiti: “Questo è un onore e dimostra che sognare ad occhi aperti da bambino è qualcosa di buono e creativo anche se questo la pensa diversamente. Ti chiameranno introverso e magari ti diagnosticheranno il disturbo da deficit di attenzione; chi se ne frega! Fanculo a tutto ciò! Sognate in grande!”. E magari prendete in mano uno strumento, anche solo per sperare di avere qualcosa di bello da festeggiare tra vent’anni.