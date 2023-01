Federico Mecozzi presenta Winter Wail: l'anteprima video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Winter wail è l’ultimo brano e video del violinista, compositore e polistrumentista Federico Mecozzi, da 13 anni al fianco di Ludovico Einaudi, che esce il 27 gennaio 2023 ed è estratto da Inwards (Warner Music Italy), album pubblicato lo scorso autunno e seguito da un tour nei teatri di Salsomaggiore, Milano, Rimini e Bologna: "Winter wail - spiega l’autore - è un momento di malinconia, il bisogno inespresso di un grido che sprigioni la poesia che la tristezza porta con sé. È, come dice il titolo, un dolce lamento d’inverno”.



Nel brano, disteso ed evocativo, questo “urlo” intonato dal violino principale si appoggia su un intenso intreccio di altri violini, in una lenta crescita che dipinge l’imporsi della malinconia, ma anche quell’incanto dell’inverno e della neve. Il brano è prodotto da Cristian Bonato mentre il videoclip è scritto e girato dal regista e fotografo Ivan Tiraferri con la figura femminile interpretata dalla violoncellista Veronica Conti. Girato tra la Faggeta di Pianacquadio sul Monte Carpegna (nella provincia di Pesaro e Urbino) e la Cascata Urlante di Premilcuore (Forlì-Cesena), il video restituisce, attraverso le immagini, l’intensità del brano. In uno scenario completamente innevato, il bianco surreale del paesaggio viene a tratti spezzato dall’elemento degli origami rossi che appaiono come tracce misteriose di un percorso da seguire per salvarsi dall’afflizione o per non dimenticare chi non ha potuto salvarsi da un assurdo destino: “Uno spunto per riflettere nella Giornata Mondiale della Memoria, una giornata che, pur rischiando la difficoltà di avvicinarsi al tema e i limiti della ritualità, rimane un dovere etico continuare a celebrare", dice Federico.