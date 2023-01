Elisa e Dardust annunciano due concerti evento all'Arena di Verona

Fan dei due artisti ai blocchi di partenza per l'acquisto dei biglietti dell’evento che si svolgerà il 3 e 4 giugno Condividi

I fan di Elisa possono esultare, perché se è vero che manca solo una data alla conclusione della sessione invernale del suo tour acustico, che si è caratterizzato per i numerosi sold-out registrati in quasi tutte le date, ci sono già due nuovi eventi all'orizzonte che si preannunciano ancora più straordinari. Infatti, Elisa sarà all'arena di Verona il 3 e 4 giugno con l'evento Intimate Arena - Two nights only insieme a Dardust. I due hanno annunciato l'evento scatenando felicità dei fan, che sono già pronti alla corsa al biglietto quando verranno aperte le prevendite. È un periodo d'oro per Elisa, che sta riscuotendo un successo dopo l'altro. I concerti della cantautrice veneta di questa sessione hanno appassionato migliaia di amanti della musica, come testimoniano sia i biglietti venduti che i risultati ottenuti dall'artista su Rai2, che ha trasmesso in tv il suo concerto lo scorso 5 gennaio.

L’evento di Elisa e Dardust all’Arena di Verona approfondimento Elisa e i concerti saltati: “Ho la vertigine parossistica posizionale” Tutti i concerti di Elisa del tour An intimate night sono stati condotti in coppia con il produttore Dardust, nome d’arte del maestro Dario Faini. Il successo di questi eventi è stato talmente grande che la coppia ha deciso di proporre un evento speciale all’inizio dell’estate in una delle location più acclamate del Paese per quanto concerne i concerti dal vivo. L’Arena di Verona è un sogno per tutti gli artisti, che bramano una esibizione nello storico anfiteatro romano. Il 3 e 4 giugno, la cantante e il produttore potranno regalarsi questo straordinario viaggio nella musica in compagnia di migliaia di persone pronte ad acquistare il biglietto per assistere all’esibizione della cantautrice veneta, che insieme a Dardust ha riarrangiato in chiave intima e acustica il suo repertorio. Pianoforte e archi riempiranno l’arena di Verona di suggestioni emozionanti e caratteristiche destinate a costruire ricordi eterni nella memoria di chi avrà la possibilità di assistervi dal vivo.

I live di Dardust ed Elisa GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dardust ed Elisa saranno insieme per l’ultima volta questo inverno il prossimo 8 febbraio sul palco del teatro Verdi di Firenze. A marzo, invece, Dardust inizierà il suo tour che per un mese lo porterà in giro per l’Italia e l’Europa con concerti anche a Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Londra. Intanto l’artista ha lanciato anche il video di Dune (Space Suite), la canzone che per la prima volta ha eseguito dal vivo durante l’evento televisivo di Roberto Bolle col quale ha duettato.