Achille Lauro è tornato sul palco per una serie di concerti unplugged nei teatri italiani. La prima tappa è stata all’auditorium Parco della Musica di Roma e questa sera, martedì 24 gennaio, sarà al teatro degli Arcimboldi di Milano, dove è prevista una doppia data. Una serie di concerti per Achille Lauro prima di tornare a Sanremo, quest’anno non come concorrente ma come ospite d’onore. Infatti, il cantante farà parte del gruppo di artisti che si esibiranno sulla nave da crociera attraccata in rada davanti alla città di Sanremo, dove si esibirà durante tutte le giornate del Festival. Messa alle spalle l’esperienza dell’Eurovision Song Contest 2022 sotto le insegne di San Marino, non essendo riuscito a qualificarsi con la kermesse canora ligure, ora Achille Lauro è pronto per un altro anno di concerti e di musica.