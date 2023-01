I Queen annunciano una serie in streaming sulla storia dei loro live

Queen: The Greatest Live

Per 50 settimane Queen: The Greatest Live racconterà la storia della band, sul palco e fuori. Ci saranno rari filmati d'archivio del gruppo in concerto, show recenti e interviste dietro le quinte lungo l'intera storia dei Queen e si parlerà anche del ritorno sulle scene con il nuovo cantante Adam Lambert. La sigla della serie è un tema scritto da Brian May sulla base di We Are The Champions. Nel primo episodio della serie, pubblicato su Youtube, si vedono Brian May e Roger Taylor spiegare come si svolgono le prove e come la band mette insieme le scalette degli show. “Provare con Roger riserva sempre delle sorprese – spiega Brian May nel primo episodio - ma è sorprendente vedere quanto materiale ti scorra dentro, nelle vene, non appena inizi a suonare”. Anche il batterista ha dichiarato: “Di solito suoniamo una canzone e vediamo se funziona, pensiamo se può funzionare dal vivo. Non sempre accade, alcune canzoni non si prestano per coinvolgere il pubblico, per un concerto. Così alcuni brani degli album non sono mai stati eseguiti dal vivo, per un buon motivo”. A realizzare Queen: The Greatest Live è stato Simon Lupton che aveva già prodotto Queen: The Greatest e aveva anche lavorato ad alcuni documentari sul gruppo inglese.