Keith Richards ha rivelato quale canzone avrebbe voluto scrivere

Quando i Rolling Stones facevano le cover di Chuck Berry

La rivelazione è arrivata tramite Twitter, quando Richards ha risposto alla domanda di un fan confessando il suo amore per Johnny B. Goode. Il grande classico di Chuck Berry è forse uno dei migliori esempi di come il rock and roll possa servire anche a raccontare delle storie. In questo caso ci troviamo di fronte a un resoconto piuttosto puntuale dell’ascesa di un giovane nel mondo della musica ed è in buona parte autobiografico. Canzoni come queste fecero dire a Elvis Presley che avrebbe voluto saper esprimere i suoi sentimenti “come Chuck Berry”, dando voce al pensiero di molti colleghi che sarebbero venuti dopo di lui. Tra questi pure gli Stones, che non hanno mai nascosto il proprio debito verso Chuck Berry, capace di ispirare sia il modo di suonare di Richards che quello di muoversi di Mick Jagger. L’adorazione per questa leggenda del rock venne esplicitata dai ragazzi inglesi subito, già ai tempi del loro primissimo album, che nella tracklist faceva bella mostra di una cover della sua Carol. Quest’ultimo brano rimase un omaggio fisso pure nelle prime esibizioni della band, tanto da riapparire anche nel live del 1969 Get Yer Ya Ya's Out. Jagger e compagni riproposero infine Carol pure nello storico concerto per celebrare i sessanta anni di Berry, con quest’ultimo che nell’occasione si divertì a correggere all’infinito dal vivo l’allievo Keith Richards per fargli suonare il brano esattamente come era stato pensato. “La scena del documentario del concerto (Hail! Hail! Rock n roll) in cui suonavamo Carol mostra un suo modo di giocare. Mi stava prendendo per il culo. Mi correggeva sempre in modo diverso. Pensavo ‘Beh, adesso ti faccio vedere quanto posso essere stoico in queste situazioni’”, avrebbe ricordato poi più avanti il musicista confessandosi a Patrick Doyle. Quella sera del 16 ottobre 1986 al Fox Theatre di St. Louis, i due condivisero poi il palco anche per suonare proprio Johnny B. Goode, in un’esibizione che contava anche sulla partecipazione di Julian Lennon e che è stata linkata dallo stesso chitarrista a corredo della sua risposta sui social.