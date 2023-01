gIANMARIA annuncia l'uscita di "Mostro", il suo primo album in studio

gIANMARIA, l'uscita di Mostro

approfondimento

Mostro uscirà il 3 febbraio in edizione digitale. Arriverà quindi a quattro giorni dalla prima giornata del Festival di Sanremo, ma sarà reso disponibile in versione completa, con il brano sanremese, solo dalla settimana successiva, quando cioè arriverà anche in versione fisica nei negozi. “Sono qua per dirvi faccia a schermo che il mio nuovo disco si intitola Mostro ed esce prima di Sanremo” ha raccontato gIANMARIA su Instagram. “Il disco è già in pre-order nella versione fisica, cioè cd normale, cd autografato e vinile autografato bianco come me. Conterrà il pezzo di Sanremo che si aggiungerà la sera che lo canterò a mezzanotte e La città che odi”.