Francesco Baccini è il nostro nocchiero in Navigante di te: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Navigante di te è un brano suggestivo, sognante, evocativo e l'accompagnamento musicale del quartetto d'archi e della chitarra acustica amplifica la sensazione di essere trasportati in un viaggio sulle onde lunghe del mare. Mi sembrava naturale che il video dovesse essere quanto più discreto e a servizio dell'emozione che volevo trasmettere nella canzone: quando le immagini nel testo sono così nitide, non mi piace che il video distolga l'ascoltatore dal proprio mondo interiore. Per me era quindi un'evidenza che il videoclip dovesse essere ambientato su una spiaggia con la presenza costante del mare. A dicembre abbiamo fatto un concerto insieme alle Alter Echo String Quartet e a Michele Cusato nel bellissimo teatro di Camogli, un'occasione perfetta per girare le immagini nella baia omonima. Per di più l'universo musicale del brano evoca, per me, un mare invernale, il fatto che fossimo a dicembre era quindi un punto a favore. Ho chiamato Michele Burgay - il regista con il quale ho appena terminato il docufilm "Tu non hai capito niente" su Luigi Tenco che uscirà in primavera - e gli ho parlato del progetto. Ne è stato subito entusiasta e, insieme al mio Art Director ci siamo divertiti a immaginare molte soluzioni per rendere il video consono all'ambientazione sonora della canzone.



Quando siamo arrivati sul posto però siamo stati totalmente rapiti dalla luce del sole che si rifletteva sul mare e sui volti che - dopo giorni di freddo intenso - si distendevano sereni. Abbiamo quindi lasciato perdere il programma improvvisando invece piccole coreografie sulla spiaggia e sul molo, un playback sulla passeggiata al tramonto, e, grazie al drone, potevamo anche letteralmente volare insieme ai gabbiani e spingerci verso l'orizzonte. In fase di post-produzione poi, quasi con rammarico abbiamo deciso di smorzare quella luce pazzesca che c'era: i colori erano troppo vivi, troppo contrastati, le telecamere montate con gli obiettivi giusti oggi hanno una sensibilità e una definizione talmente alta che in questo contesto mi pareva quasi disturbante. Nella versione finale quindi il mare e il cielo hanno dei toni pastello per dare una patina cinematografica al video e rimanere in un mondo dolcemente struggente.



Questo brano è il primo singolo che anticipa l'album Archi e Frecce che uscirà ad aprile, un disco interamente acustico di grande spessore che abbiamo registrato al Digital Lake Studio due mesi fa. C'è sempre una magia particolare quando si registra un disco, abbiamo quindi deciso di inserire nel videoclip una sequenza ripresa proprio durante la registrazione di Navigante di te. Mi piaceva l'idea di mostrare la performance del quartetto, la concentrazione delle ragazze, gli archetti in movimento, l'accompagnamento sapiente della chitarra di Michele (che ha anche curato gli arrangiamenti) ed anche la stanzetta dove si registra la voce, che vista da fuori attraverso il vetro sembra che sono dentro un acquario! Unire le riprese in studio con quelle del mare è stata un'idea felice, spero che anche chi vedrà questo video possa vibrare insieme alle nostre corde e lasciarsi trasportare come dalle tiepide correnti marine.