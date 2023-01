Claudio Baglioni a Bologna, la scaletta del concerto

Nuova tappa del Dodici Note Solo Bis: nessun biglietto disponibile per l’esibizione al teatro Europauditorium Condividi

Di palco in palco, Claudio Baglioni da mesi suona e canta nelle principali città italiane davanti a un pubblico sempre più nutrito. Il tempo sembra non scalfire il cantautore, che quando si presenta davanti al pubblico sfodera un'energia da fare invidia ai più giovani nonostante le 71 primavere. Da oltre 10 settimane è in tour per l'Italia, concedendosi una pausa solamente nel periodo natalizio. Quasi tutti i suoi concerti hanno registrato grande successo di pubblico con biglietti esauriti in poco tempo, ben prima della data prevista per l'evento. Questa sera, giovedì 19 gennaio, Claudio Baglioni sarà protagonista di un concerto evento a Bologna, per il quale i biglietti sono andati esauriti da settimane.

Claudio Baglioni in concerto a Bologna, la scaletta approfondimento Claudio Baglioni, le canzoni più famose Il Dodici Note Solo Tour è l’evento organizzato da Claudio Baglioni per la promozione del suo ultimo disco, Dodici Note Solo. Il cantante sembra essere instancabile, considerando il fatto che la sessione invernale è la seconda in pochi mesi per lui, che quest'estate ha eseguito una lunga serie di eventi in giro per l’Italia nei teatri all’aperto. Nonostante la lunghissima serie di concerti, il pubblico di Claudio Baglioni sembra non stancarsi mai di assistervi e il pienone per i suoi eventi è una costante. Manca più di un mese alla conclusione del tour e nonostante tutto il cantante non manca di stupire e far emozionare i suoi fan come se fosse la prima volta. Tantissime date e migliaia di persone hanno già partecipato e altrettante sono attese ai prossimi eventi. La scaletta ufficiale non è stata resa nota ma al netto di eventuali cambiamenti, l’ordine di uscita dei brani dovrebbe essere il seguente: Io sono qui Dodici note Acqua dalla luna Dagli il via Un nuovo giorno o un giorno nuovo Gli anni più belli Un po’ di più Amori in corso Come ti dirò Io non sono lì Quante volte Mal d’amore E adesso la pubblicità Io me ne andrei Con tutto l’amore che posso Quanto ti voglio Fammi andar via W l’Inghilterra Poster Uomini persi Ninna nanna nanna ninna Buona fortuna Noi no Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / E tu come stai? Uomo di varie età Strada facendo Avrai Mille giorni di te e di me Via La vita è adesso

I concerti del Tour Dodici Note Solo Bis GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Il concerto a Bologna è uno dei più attesi, come dimostra il sold-out del teatro Europauditorium. Dopo la tappa di questa sera, Claudio Baglioni è a Padova, Forlì, Verona, Treviso, Novara, Monza, Ferrara, Brescia, Avellino e non solo. La chiusura del tour era in un primo momento prevista per il 18 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano ma il concerto di Como, inizialmente previsto il 3 gennaio al teatro Sociale è stato successivamente rinviato al 27 febbraio ed è questa, al momento, l’ultima data in calendario, che è comunque sold-out e non prevede l’acquisto di nuovi biglietti.