La scaletta del concerto di Robbie Williams a Bologna

Doppia data per il cantante, che ha scelto la città emiliana per le due tappe italiane del tour europeo Condividi

Simbolo indiscusso di un'intera generazione cresciuta tra gli anni Novanta e Duemila, Robbie Williams è l'emblema del pop inglese, un mito che continua a riscuotere grandi consensi come dimostrano i tanti concerti organizzati per il tour europeo che toccherà anche l'Italia. Prima con i Take That, poi come solista, non c'è alcun dubbio che Robbie Williams abbia catalizzato su di sé l'attenzione del pubblico per quasi due decenni, imponendosi anche come sex-symbol di un'epoca. La sera del 20 gennaio e quella successiva per il cantante si apriranno le porte della Unipol Arena di Bologna, dove e si esibirà davanti a un pubblico in fibrillazione. Robbie Williams mancava da molti anni dal nostro Paese e questo ritorno è stato atteso e bramato da migliaia di persone, che hanno dato vita a una vera e propria caccia al biglietto, nonostante i prezzi non fossero così popolari.

Robbie Williams a Bologna approfondimento Robbie Williams ha raccontato l'impatto della fama sui Take That Come molti suoi colleghi, anche Robbie Williams ha dato il via a questo tour per la promozione del suo nuovo lavoro discografico, il primo dopo la pandemia. Il Coronavirus ha bloccato anche il suo lavoro e il ritorno sul palco rappresenta una nuova forma di normalità finalmente conquistata. La scaletta dei concerti di Robbie Williams è un viaggio nella musica pop inglese dagli anni Novanta ai giorni nostri attraverso le canzoni che hanno reso celebre il cantante. Di brani di enorme successo ce ne sono tantissimi, molti dei quali sono spesso state ai vertici delle classifiche mondiali per settimane e settimane. La voce calda e avvolgente dell’ex Take That è stata la colonna sonora di moltissime storie d’amore, nate e finite con le note della sua musica. Questa la scaletta annunciata per i concerti di Bologna di Robbie Williams, che potrebbe comunque subire qualche modifica nell’ordine di uscita: Hey Wow Yeah Yeah Let Me Entertain You Land of 1000 Dances Monsoon Come Undone Everything Changes Don’t Look Back in Anger The Flood Love My Life Eternity Candy Old Before I Die Supreme Feel Kids Rock DJ No Regrets She’s the One Angels

I concerti di Robbie Williams GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Venerdì 20, Robbie Williams si esibirà per il primo dei due concerti di Bologna. Il secondo è previsto per sabato e poi continuerà il tour europeo che lo terrà impegnato fino alla fine di marzo. Dopo una pausa di qualche settimana, quindi, tornerà sul palco per la sessione estiva del tour che prevede la partecipazione a numerosi festival musicali che per tutta l’estate si tengono in Europa.