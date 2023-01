BRIT Awards 2023, Harry Styles sarà tra i performer della serata

Nel corso degli anni l’artista britannico ha portato a casa nove statuette ai BRIT Awards, sette con gli One Direction e due da solista Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Harry Styles sarà tra i performer dei BRIT Awards 2023 (FOTO), in programma sabato 11 febbraio a Londra. Inoltre, il cantante è l’artista più nominato di questa edizione, a pari merito con le Wet Leg, con quattro candidature.

brit awards, harry styles sul palco approfondimento BRIT Awards 2023, tutti gli artisti nominati. FOTO Mo Gilligan tornerà alla conduzione dello show che ogni anno premio gli artisti di maggior successo degli ultimi dodici mesi. I BRIT Awards sono tra gli appuntamenti musicali più celebri al mondo, grazie anche alle esibizioni spettacolari messe in piedi dai performer. Tra gli ospiti di quest’anno Harry Styles, come annunciato dall’account Instagram dello show.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Il cantante (FOTO) si presenterà ai nastri di partenza con quattro nomination: British Artist of the Year, Best Pop/R&B Act, British Album of the Year per il disco Harry’s House e Song of the Year per il singolo As It Was.

approfondimento BRIT Awards: Sam Smith, Kim Petras e le Wet Leg performer Oltre a Harry Styles, al momento sono stati annunciati le Wet Leg e la coppia formata da Sam Smith e Kim Petras, reduci dal successo con la hit mondiale Unholy.

approfondimento I concerti più attesi del 2023: dai Coldplay a Harry Styles. FOTO Nel corso della carriera Harry Styles ha conquistato numerose vittorie ai BRIT Awards sia come solista sia con gli One Direction. Con il gruppo ha collezionato dodici candidature e sette statuette, tre delle quali per il British Artist Video Of The Year con You & I, Drag Me Down e History.

approfondimento BRIT Awards, l'eleganza di Adele, i Maneskin in latex: tutti i look Per quanto riguarda la carriera da solista, Harry Styles ha trionfato con Sign of the Times per il British Video of the Year e con Watermelon Sugar per il British Single of the Year.

