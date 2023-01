Nek è stato uno dei cantanti più amati e seguiti tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. I suoi grandi occhi azzurri e la voce suadente ne hanno fatto per anni un sex symbol della musica italiana. La sua presa sul pubblico non è mai scemata del tutto e lo dimostrano i tanti concerti che il cantautore continua a fare, molti dei quali sold-out. Questa sera, sabato 14 gennaio, l'artista sarà in concerto a Bologna . Nei suoi brani, Nek canta l’amore nella sua forma più alta ma anche i tormenti e le difficoltà. Con la maturità, le sue canzoni hanno assunto significati ancora più aulici e profondi, capaci di avvicinare al cantautore anche un pubblico più adulto che, in origine, non aveva interesse ad ascoltare le sue canzoni.

Il concerto di Nek a Bologna, la scaletta

approfondimento

Nek, 30 anni di carriera e 50 d'età vissuti con umiltà e curiosità

Questa sera, sabato 14 gennaio, Nek salirà sul palco dell’Europauditorium di Bologna per un concerto sold-out. Sono solo tre le tappe di questo mini-tour del cantante, ma molti fan sperano sia solamente il preludio a qualcosa di più importante che potrebbe svilupparsi già in primavera, nei prossimi mesi. Il ritorno di Nek sul palco coincide con i suoi 50 anni e 30 anni di carriera, un traguardo importantissimo che merita di essere onorato insieme ai tantissimi fan che fin dagli albori della sua scalata al successo l’hanno accompagnato. Le canzoni scelte da Nek per questo mini-tour sono quelle che hanno scandito le tappe più importanti della sua carriera, quelle che sono rimaste impresse nella memoria del pubblico e che gli hanno permesso di essere uno dei cantautori più amati degli anni Novanta e Duemila. Non è dato sapere quale potrebbe essere la scaletta del concerto di Nek a Bologna ma in base all’ultimo concerto effettuato al teatro degli Arcimboldi di Milano a dicembre, è presumibile che l’ordine di uscita non sia molto diverso da questo: