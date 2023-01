Calvin Harris ed Ellie Goulding, nuova collaborazione in arrivo

I due artisti hanno già lavorato insieme sulle note dei brani I Need Your Love e Outside Condividi

Dopo I Need Your Love e Outside, Calvin Harris ed Ellie Goulding si preparano a lanciare una nuova esplosiva collaborazione. Il DJ e la cantante hanno condiviso uno scatto su Instagram annunciando l'arrivo di un brano inedito.

calvin harris ed ellie goudling, l’annuncio su instagram approfondimento Calvin Harris, il nuovo singolo è Stay With Me È il 2013 quando Calvin Harris pubblica I Need Your Love come settimo singolo estratto dall’album 18 Months. La canzone si rivela un successo su scala mondiale arrivando a conquistare ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre tre milioni di copie.

Nell’ottobre del 2014 il DJ collabora nuovamente con Ellie Goulding sulle note del brano Outside, ennesimo grande successo.

approfondimento Ellie Goulding, pubblicato il videoclip di Easy Lover con Big Sean Ora, i due artisti britannici hanno deciso di mettere a segno una tripletta postando una foto da uno studio di registrazione: “Tornati in studio!! È ora del terzo capitolo della nostra trilogia di canzoni esplosive”.

approfondimento Calvin Harris, il videoclip della canzone con Dua Lipa e Young Thug Calvin Harris è tra i DJ più apprezzati sulla scena musicale, tra i suoi singoli spiccano Feel So Close, Summer, Blame con John Newman, This is What You Came For con Rihanna e One Kiss con Dua Lipa.

approfondimento Ellie Goulding è diventata mamma: nato il primo figlio della cantante Per quanto riguarda Ellie Goulding troviamo invece le canzoni Lights, Burn, Love Me Like You Do, On My Mind e Close To Me con Diplo e Swae Lee.

