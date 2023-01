Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La cantautrice Camilla Fascina, in arte Corally, è la portavoce dei pastori del mare, i volontari di Sea Shepherd impegnati in campagne di azione diretta per difendere la fauna marina e proteggere gli oceani e i suoi abitanti dallo sfruttamento illegale. Shelley in uscita su tutte le piattaforme

digitali venerdì 13 gennaio e gia in pre-save è un inno in difesa della vita: “Abbiamo ancora scelta, il destino è nelle nostre mani”. Il testo del brano è infatti un invito a

difendere il mare e le sue creature: come with us to sail and fight for life ovvero sali a bordo con noi, naviga e combatti per difendere la vita.



“Siamo figli dell’acqua, fonte della nostra stessa vita. Dal mare proveniamo e lì torneremo. Abbiamo la responsabilità di difendere, proteggere e conservare le specie marine per salvaguardare la nostra stessa sopravvivenza su questo pianeta”, racconta l’artista durante l’anteprima live del brano sul palco del Ted X di Lerici con una performance artistica che ha rivelato al tempo stesso la drammatica situazione di illegalità nelle nostre acque, e il senso di speranza e prospettiva rimarcato dal un flauto indiano a chiusa del brano che accompagna parole di speranza. Il brano Shelley è stato composto da Corally per la colonna sonora del docu-film I Guardiani del Mare documentario presentato alla 79° Mostra del Cinema di Venezia dedicato alla vita di alcuni volontari che scelgono l’azione diretta, intervenendo in modo non violento per impedire le attività illegali che distruggono il mare. Il docu-film è disponibile su Amazon Prime.



Corally è il primo progetto discografico in Italia a donare i diritti delle sue canzoni a Sea Shepherd, organizzazione internazionale che opera in campagne di azione diretta per difendere la fauna e proteggere gli oceani dallo sfruttamento illegale e dalla distruzione ambientale. Corally unisce testi e attivismo: con i suoi brani l’artista vuole portare attenzione sulla necessità di azioni immediate per la salvaguardia del mare e dei suoi abitanti, raccontando il rapporto di interdipendenza tra noi uomini e le specie marine. La musica è l’elemento chiave di questo progetto per aumentare la consapevolezza sulle difficoltà che la vita marina sta attraversando.