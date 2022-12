Madame e falso vaccino, polemiche su Sanremo e Concerto di Capodanno

Il nome dell’artista è comparso nell’ambito di un'indagine su false vaccinazioni anti-Covid finalizzate all’ottenimento del Green Pass. Per il momento la cantante non ha commentato, ma Amadeus ha confermato che è nella lista dei big in gara alla kermesse del prossimo febbraio. Anche il Comune di Roma ha dichiarato che “non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito, il cast artistico del concerto di Capodanno al Circo Massimo 'Rome Restarts 2023' non cambia”

Mondo della musica in subbuglio per il caso Madame. Il nome della cantante - all’anagrafe Francesca Calearo, 21 anni il prossimo 16 gennaio - è comparso nei giorni scorsi in un'indagine su false vaccinazioni anti-Covid finalizzate all’ottenimento del Green Pass. L’accusa per l’artista è di falso ideologico ai danni del Sistema sanitario nazionale. E la vicenda ha scatenato non poche polemiche sulla sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo e al concerto di fine anno al Circo Massimo a Roma.

Amadeus: “A oggi Madame è in gara a Sanremo”

Al momento Madame non ha commentato la vicenda, ma Amadeus - direttore artistico del Festival di Sanremo - ha commentato ai microfoni di RTL 102.5 che “in questo momento dare un giudizio con ancora il panettone in bocca su una cosa così seria, mi sembra poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli”. “A oggi - ha aggiunto Amadeus - Madame è in gara a Sanremo, poi vedremo cosa accadrà da qui al Festival. Sarebbe un vero peccato per il pubblico non ascoltare il suo brano". La Rai al momento non ha preso una posizione ufficiale, con i legali al lavoro, ma non essendo l'artista sotto contratto con Viale Mazzini, la tv pubblica non può applicare il codice etico.