Una domanda sorge spontanea: vi siete accorti che oramai non c'è concerto di Harry Styles senza che la popstar diventi il bersaglio vivente di oggetti di vario tipo? Di certo se ne sono accorti quelli di Rolling Stone, che nelle ultime ore hanno intitolato un articolo proprio così: “Perché la gente tira oggetti addosso a Harry Styles?”. Domanda che ci facciamo anche noi.



Purtroppo però non si riesce a dare una spiegazione a questa brutta abitudine che ormai si sta consolidando durante gli show di Styles.



È un mistero, qualcosa che per adesso rimane irrisolto (come origine) ma che speriamo si risolva presto perché potrebbe portare a serie conseguenze. L’unica certezza è che in quasi tutte le esibizioni dal vivo del cantante si verifica almeno un lancio di cibo o di oggetti di vario tipo. Da nugget di pollo a kiwi, bottigliette d'acqua e caramelle, la star è stata colpita da tante cose diverse nel corso della sua carriera. E anche nel corso del Love On Tour, la lunga tournée di supporto al disco Harry’s House, ha collezionato una tale varietà di "proiettili" da tener testa a un ufficio oggetti smarriti. Facciamo ironia ma in realtà questo andazzo è spiacevole per tutti quanti, dunque ci auguriamo che ci sia presto un cartello "fine" su questa storia.

Ma purtroppo per adesso nessun "the end" sembra essere in vista, anzi nell’ultima data dell’attuale Love On Tour è accaduto nuovamente.



Potete guardare molti video che testimoniano questa deprecabile tendenza che si sta consolidando sempre di più ai concerti di Harry Styles. La speranza è quella che i protagonisti di questi gesti deplorevoli la smettano immediatamente, dato che potrebbero seriamente compromettere la sicurezza di Harry Styles, dei suoi collaboratori e anche di altri spettatori. Già in un’occasione la popstar ha riportato una leggera ferita, come dimostrano le videotestimonianze che raffigurano Styles mentre si frega continuamente l’occhio colpito da una manciata di caramelle (come vi spiegheremo nel dettaglio di seguito, nel prossimo paragrafo).



Questa brutta abitudine era già radicata ai tempi degli One Direction

approfondimento Harry Styles è la star under 30 più ricca dell'UK: la classifica. FOTO “Una brutta abitudine che, in realtà, comincia ben prima" scrive Rolling Stone. “Dai tempi dei One Direction, dove Style era stato bersaglio di numerosi lanci di oggetti”.

E una delle ultime volte (al concerto dello scorso 14 novembre, appena quattro giorni fa) una manciata di caramelle Skittles ha colpito la star all’occhio destro. Lui, da vero professionista qual è, ha continuato il concerto tentando di dissimulare il dolore, tuttavia i video che attestano la sua performance musicale post-Skittles lo mostrano sfregarsi continuamente proprio quell’occhio, chiaro sintomo di come il lancio delle caramelle non lo abbia lasciato indifferente né indenne. Da notare è che, oltre ai fan (i veri fan, quelli che mai si sognerebbero di lanciare addosso al proprio beniamino nulla che non sia un applauso) anche altri hanno condannato quel gesto: parliamo delle caramelle Skittles stesse. La pagina Twitter di Skittles si è espressa duramente contro gli scellerati che hanno fatto una cosa del genere. “Non pensavamo dovessimo mai arrivare a dirlo: non lanciate le Skittles”, queste le parole comparse poco dopo l’accaduto sui social delle caramelle. Lo "Skittle-gate" è avvenuto lunedì 14 novembre al Kia Forum di Inglewood, in California. Harry Styles stava per iniziare a cantare la canzone Kiwi quando una pioggia di caramelle gli è arrivata addosso. Il dolore è stato chiaro e ben visibile.

E dopo lo show è stato il suo direttore musicale, Pauli Lovejoy, a confermare che si trattava di caramelle Skittles in una sua storia su Instagram, cosa che ha spinto il marchio di dolciumi a condannare pubblicamente il gesto sulle proprie pagine social, chiedendo a tutti di non lanciare mai le caramelle. Assurdo a dirsi, ma è così.



L’appello del mondo della musica: “Basta lanciare oggetti a Harry Styles!” approfondimento Harry Styles travestito da Danny Zuko canta un brano di Grease. VIDEO La situazione è ormai così pesante da aver spinto il mondo della musica a fare un appello accorato: “Stop Throwing Things at Harry Styles”. Ossia “Basta lanciare oggetti a Harry Styles!”

Questo è proprio il titolo di una sorta di petizione (o, meglio, un’esortazione) apparsa in queste ore sul sito web statunitense American Songwriter.

“Smettetela di lanciare cose a Harry Styles. Considerate questo un annuncio di servizio pubblico”, così esordiscono su American Songwriter, lanciando un appello generale nella speranza che gli sciocchi che tirano cose al cantante la smettano una volta per tutte.



“Stranamente, questo tipo di evento è diventato una sottotrama in corso per il famoso intrattenitore nato in Gran Bretagna. La gente continua a lanciare cose a Harry Styles. Vuoi fare del male al suo bel viso?! Styles continua a ricevere cose contro di lui. Più di recente è stata una caramella Skittle, che lo ha colpito in un occhio. Come mai? Perché dovresti comprare un biglietto per un concerto di Harry Styles e poi potenzialmente cercare di accecarlo?”, si chiedono a giusta ragione su American Songwriter. “Non solo è stato ferito da uno Skittle arancione, ma all'inizio di quest'anno è stato colpito da una crocchetta di pollo e anche da una bottiglia d'acqua nelle sue parti intime”.



Intanto il successo di Styles non si placa

approfondimento Harry Styles, il video del nuovo singolo Music For a Sushi Restaurant Forse questo "sport" cretino - il “lancio della qualunque a Harry Styles” - deriva da un’invidia freudiana nei suoi confronti. Non tanto invidia di quelle parti intime che ultimamente sono state colpite dal lancio di una bottiglietta: piuttosto che di invidia del pene di matrice freudiana, qui si parla semmai di invidia del conto in banca e della parete piena zeppa di chiodi a cui appendere dischi d’oro... È l’enorme successo del cantante britannico che forse infastidisce alcuni.

Quest'anno Styles ha pubblicato una delle canzoni di maggior successo degli ultimi anni, As It Was. Il suo album del 2022, Harry's House, ha registrato uno strepitoso successo. Ha avuto una lunga residenza al Madison Square Garden per concerti che hanno sempre registrato il tutto esaurito. Recentemente è stato nominato per sei Grammy Awards. E ormai è anche una star della settima arte, oltre che delle sette note. Tutto questo provoca parecchia invidia, evidentemente. Ma non c’è giustificazione alcuna per questi gesti infantili e ridicoli, nemmeno (anzi: tantomeno) l’invidia più profonda.



Di seguito potete vedere alcuni dei video che attestano l’abitudine di lanciare oggetti contro Harry Styles.

