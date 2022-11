La scaletta del concerto di Daniele Silvestri a Milano

Nuova data del tour la sera di lunedì 14 novembre per Daniele Silvestri , che da qualche settimana ha iniziato la sessione autunnale nei teatri, che lo sta portando a cantare in tantissime città del Paese. Cantautore raffinato ed elegante, non fa parte della cerchia degli artisti commerciali. Ha qualche successo nel suo carnet, qualche brano da classifica, figlio soprattutto della produzione dei primi Duemila, ma non ha mai cercato la ribalta mainstream, preferendo concentrarsi su altri aspetti. L’attenzione del grande pubblico sul cantante non è elevatissima ma Daniele Silvestri ha comunque uno zoccolo duro di seguaci che sono pronti a seguirlo e ad acquistare i suoi dischi. Questa sera, Daniele Silvestri si esibirà al teatro degli Arcimboldi di Milano, uno dei più prestigiosi della metropoli lombarda, il che dà l’idea dell’importanza che Silvestri ricopre nel panorama musicale italiano.

Daniele Silvestri in concerto a Milano, la scaletta

Il repertorio di Daniele Silvestri è piuttosto interessante e variegato, oltre che ampio. La produzione del cantautore negli ultimi anni è stata importante, anche se non continuativa, e ha portato alla produzione di brani dal carattere forte e dalla sonorità piacevole. Molti di questi sono stati inseriti da Silvestri nella scaletta del concerto del teatro degli Arcimboldi e in quella di tutti gli appuntamenti del tour autunnale nei teatri. Silvestri ha progettato uno spettacolo lungo oltre due ore con brani di ieri e di oggi, in un susseguirsi di proposte studiate per i nostalgici della prima ora ma anche per chi apprezza la produzione recente del cantautore, che per quanto si sia allontanata dalle vibrazioni di inizio carriera, ha saputo mantenere intatta la personalità della sua musica. Daniele Silvestri non ha fornito la scaletta ufficiale del tour ma, al netto di modifiche, l’ordine di uscita dovrebbe essere questo: