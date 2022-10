Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo Daniele Silvestri Il 28 ottobre torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con Tik Tak , primo singolo che anticipa il nuovo album di inediti (Epic / Sony Music Italy). Le parole si susseguono e si rincorrono nelle ossessioni algebriche e croniche del protagonista: un uomo che vive (o convive) con il suono costante di un metronomo nella testa, che inesorabilmente scandisce il tempo suddividendolo in battiti che si ripetono sempre uguali nel loro tik-tak costante “lo senti il battito? ti - ta - ta - ta / ho questo cazzo di clic nella testa / che non mi abbandona mai / e anche se parlo con gli altri non cessa / il ticchettio da orologiai”.

approfondimento

Una condizione a tratti rassicurante (“mi lascerò guidare nell’incedere / assecondare il ritmo e non resistere / e il mondo all’improvviso è così facile”) ma più spesso alienante, di un’alienazione digitale, informatica (“nevica / fiocchi di aritmetica / frazioni di natura algebrica / caleidoscopica / serialità”). Un reticolato che imbriglia e da cui sembra impossibile uscire, nonostante il tentativo di ribellarsi e rompere gli schemi. In certi momenti però quegli stessi schemi sembrano invece rendere tutto più semplice e comprensibile. E poi forse - come spesso accade - è l’amore a rompere le catene e fermare il meccanismo. Forse. O forse è solo che il suono per un attimo è stato assorbito da qualcosa di più grande, ma in realtà il battito continua: tik-tak…tik-tak…



Tra acustica e synth, le sillabe diventano suono in un labirinto sintattico e lessicale spezzato da stralci strumentali; le strofe si fanno ritmica, e a parti più corali si contrappone un rap preciso e affilato, che l’artista dimostra ancora una volta di padroneggiare alla perfezione. Il testo denso e acuto di “Tik Tak” è scritto da Daniele Silvestri, mentre la musica è firmata dallo stesso Silvestri insieme a Daniele Fiaschi. Il brano è prodotto da Daniele Silvestri e Daniele "il Mafio" Tortora per Klang.ore e registrato e mixato da Daniele “il Mafio” Tortora al Terminal2 Studio. Hanno suonato: Fabio Rondanini (batteria e percussioni), Gabriele Lazzarotti (basso), Duilio Galioto. (tastiere e pianoforte), Daniele Fiaschi (chitarre, pre-produzione), Daniele Silvestri (tastiere, voci e cori).



E intanto Silvestri è atteso live con il nuovo tour “Teatri/22”, in partenza con data zero il 29 ottobre da Assisi. Fedele all'originalità che contraddistingue ogni suo progetto, l’artista, in attesa dell’uscita del prossimo album, ha deciso di non lasciare a casa il disco in lavorazione ma di portarlo in scena, costruendolo sul palco insieme al pubblico. “Non solo eseguiremo dei brani inediti - annuncia l'artista sui social - ma li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi - volenti o nolenti - di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo. Il resto…il modo e la forma…i contenuti stessi.. li lascio per ora alla vostra immaginazione”.

Così, in maniera del tutto eccezionale, Silvestri porterà sul palco il suo processo creativo, collettivizzandolo e condividendolo con il suo pubblico, che diventerà spettatore non solo di un concerto ma proprio della costruzione di nuova musica.



Le prevendite per “Teatri/22”, prodotto e organizzato da OTR Live, sono aperte su ticketone.it e sui circuiti abituali di prevendita.



Il calendario

29 ottobre 2022 - Teatro Lyrick - Assisi

3 novembre 2022 - Teatro al Massimo - Palermo

4 novembre 2022 - Teatro Metropolitan - Catania

5 novembre 2022 - Teatro Rendano - Cosenza

11 novembre 2022 - Gran Teatro Geox - Padova

12 novembre 2022 - Teatro Regio - Parma (Barezzi Festival)

14 novembre 2022 - Teatro Degli Arcimboldi - Milano

18 novembre 2022 - Teatro Colosseo - Torino

22 novembre 2022 - Teatro La Fenice - Senigallia (AN)

23 novembre 2022 - Teatro Duse - Bologna

25 novembre 2022 - Auditorium Conciliazione - Roma

26 novembre 2022 - Auditorium Conciliazione - Roma

2 dicembre 2022 - Teatro Massimo - Cagliari

6 dicembre 2022 - Teatro Augusteo - Napoli

7 dicembre 2022 - Teatro Verdi - Firenze

8 dicembre 2022 - Teatro Comunale - Carpi (MO)

10 dicembre 2022 - Teatro Politeama Greco - Lecce

11 dicembre 2022 - Teatro Fusco - Taranto

12 dicembre 2022 - Teatro Massimo - Pescara

15 dicembre 2022 - Teatro Ivo Chiesa - Genova

17 dicembre 2022 - Auditorium Santa Chiara - Trento

19 dicembre 2022 - Teatro Galleria - Legnano (MI)