Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Claudio Baglioni è pronto a tornare sui palchi con il tour Dodici Note Solo Bis, un evento particolarmente atteso dai suoi seguaci, che si inserisce nel calendario dell’artista con decine di date che terranno occupato l’artista fino al prossimo anno. Il tour arriva successivamente a quello estivo, il Dodici Note Solo, che ha visto Claudio Baglioni protagonista nei mesi precedenti con risultati al di sopra delle aspettative comunque già elevate. Durante i concerti Dodici Note Bis, Claudio Baglioni si esibirà con voce e pianoforte principalmente, ma sul palco ci saranno anche altri strumenti che andranno ad arricchire la performance. La data zero del concerto, ancora una volta, sarà Caserta, dove questa sera, domenica 6 novembre, ci sarà la data zero al Teatro Comunale, dal quale Baglioni partirà per un tour che lo vedrà suonare quasi ogni giorno fino al prossimo 18 febbraio.

Claudio Baglioni in concerto a Caserta, la scaletta leggi anche Premio Tenco, Claudio Baglioni: "Basta etichette, tolgono libertà" Claudio Baglioni è uno degli artisti italiani con la produzione più ampia in assoluto. In attività da oltre 50 anni, ha realizzato negli anni dei capolavori straordinari, entrati a far parte della tradizione musicale italiana. Testi e musica memorabili sono la caratteristica principale della sua produzione musicale, tra le colonne portanti del patrimonio artistico italiano. Le sue canzoni sono conosciute da tutti, o quasi, e lo dimostra anche il fatto che i suoi concerti siano intergenerazionali, dalle arene ai teatri, ad ascoltare Claudio Baglioni si trovano appassionati di ogni età, dai più giovani ai maturi, tutti ottimi conoscitori della sua musica. Per la scaletta del 2022, Claudio Baglioni ha unito i brani del suo ultimo lavoro con la canzoni più note e di successo del suo repertorio: il risultato è una scaletta straordinariamente variegata, che spazia da oggi a ieri regalando un viaggio incredibile nel mondo musicale di Claudio Baglioni. Il cantante non ha reso nota la scaletta del tour nei teatri, ma non dovrebbe differire in maniera eccessiva da quella del tour estivo. Al netto di eventuali cambiamenti, l’ordine di uscita dei brani dovrebbe essere il seguente: Io sono qui

Dodici note

Acqua dalla luna

Dagli il via

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Gli anni più belli

Un po’ di più

Amori in corso

Come ti dirò

Io non sono lì

Quante volte

Mal d’amore

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Con tutto l’amore che posso

Quanto ti voglio

Fammi andar via

W l’Inghilterra

Poster

Uomini persi

Ninna nanna nanna ninna

Buona fortuna

Noi no

Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / E tu come stai?

Uomo di varie età

Strada facendo

Avrai

Mille giorni di te e di me

Via

La vita è adesso

I concerti del Tour Solo Bis 2022 vedi anche Anna Netrebko canta "Strada facendo" al concerto di Baglioni all'Arena Dopo Caserta, Claudio Baglioni sarà in scena a Napoli e Salerno. E poi ancora in Calabria con 3 date, in Sicilia con 5, in Puglia con 4. E poi ancora a Torino, Fabriano, Ancona, Pescara, Ascoli Piceno, Asti, Genova, Parma, Mantova, Vicenza, Trento, Udine. In nessuna città Claudio Baglioni ha previsto di fare doppie date, almeno per il momento. Ma toccherà quasi tutte le province italiane, in alcuni casi con diversi concerti nella stessa provincia. La chiusura sarà il 18 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.