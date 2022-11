La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Torino

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Prosegue senza soste o interruzioni il tour italiano di Gigi D’Alessio, che questa sera, sabato 5 novembre, fa tappa a Torino. Altro concerto sold-out per il cantautore napoletano, che da settimane sta girando il Paese di teatro in teatro con i suoi concerti. Sono già migliaia le persone che si sono presentate ai cancelli delle location elette da Gigi D’Alessio per le sue esibizioni e anche nei prossimi giorni, tutte le date saranno sold-out fino al termine del tour. Il cantautore napoletano è uno dei più seguiti nel nostro Paese, come dimostrano sia i biglietti venduti per il suo tour sia le copie vendute dei suoi dischi, che non conoscono crisi. Mancano ancora poche date prima della chiusura di uno dei tour finora più lunghi, che per Gigi D’Alessio può considerarsi un successo al di sopra di ogni aspettativa.