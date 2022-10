Ligabue ha il Covid, rinviate le date di Parigi e Londra

Il video sui social

leggi anche

Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore emiliano con un video pubblicato sui suoi profili social: “Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana – dice Ligabue nel video - perché dopo una notte in cui non sono stato bene, stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid”.