Paris Jackson, il nuovo singolo è “Just you”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo



Paris Jackson sa perfettamente chi è. E no, non è solo la figlia maggiore di Michael Jackson. “Sono una musicista. Amo creare. Sono la persona più felice del mondo quando scrivo, registro canzoni e le suono dal vivo. È quello che faccio. Ed è tutto quello che amo” dice di lei, e della sua passione per la musica. Ereditata e trasmessale anche dal famosissimo papà, ma portata avanti in questi anni. Paris è un’artista che ama sperimentare: in “Just you”, una ballad che lei descrive come una canzone d’amore, mette anche molto grunge.