La scaletta del concerto di Annalisa a Venaria

Prosegue il tour italiano di Annalisa, cantante che dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi ha confermato il suo feeling con il pubblico con una carriera in costante ascesa. Amata trasversalmente da giovani e giovanissimi, Annalisa riscuote un discreto successo anche tra il pubblico più adulto grazie soprattutto ai testi delle sue canzoni, che sono quasi delle introspezioni per chiunque le ascolti. Non è una cantante che ama sovraesporsi, anzi, Annalisa è sempre stata molto attenta alla tutela della sua privacy ma quando sale sul palco per un concerto è come se si trasformasse e trovasse dentro di sé nuova forza. Questa sera, giovedì 27 ottobre, Annalisa è attesa a Venaria per un altro dei suoi concerti di promozione del nuovo disco.

Annalisa in concerto a Venaria, la scaletta vedi anche Annalisa, il nuovo singolo è Bellissima Annalisa è sulla scena da oltre 10 anni: un tempo relativamente lungo ma non eccessivo, che le ha comunque permesso di crearsi un repertorio importante, fatto di brani popolari e di brani di nicchia. Le partecipazioni al festival di Sanremo hanno senz’altro contribuito ad accrescere la popolarità sua e delle sue canzoni, ma da qualche tempo la rossa cantante ha saputo variare il suo repertorio, introducendo anche brani ritmati e dal carattere marcato, che sono spesso diventati anche dei tormentoni estivi. Questa capacità di spaziare è uno dei meriti che le viene maggiormente riconosciuto dai suoi fan e nella scaletta che propone in questa sessione di tour è riuscita a concentrare tutta quella che è la sua produzione musicale, realizzando un mix di ballad e di pop molto apprezzato. Nemmeno lei ha divulgato la scaletta ufficiale del suo concerto, ma la scaletta di Venaria non dovrebbe essere diversa da quelle delle date precedenti: Bye Bye

Ogni festa

Used To You/Potrei abituarmi

Dov’è che si va

Bianco nero e grigio

Senza riserva

Dimenticherai

Coltiverò l’amore

Illuminami

Alice e il blu

Superare

Vincerò

Un domani

Ipernova

Sento solo il presente

Una finestra tra le stelle

Il prossimo weekend

Specchio

Tutto per una ragione

Moscow Mule

Il mondo prima di te

Le parole non mentono

Noi siamo un’isola

Splende

Se avessi un cuore

Direzione la vita

I concerti di Annalisa Dopo Venaria, Annalisa si esibirà a Milano e Padova, dove ci sarà la chiusura della sessione. Le date di questo tour sono interamente concentrate a ottobre, infatti l’ultima è stata fissata per il 30 nella città veneta, ma non è escluso che nelle prossime settimane la cantante non aggiunga nuovi appuntamenti per i prossimi mesi. I fan ci sperano.