Motley Crue, il chitarrista Mick Mars si ritira dai tour

Una doccia fredda per i fan dei Motley Crue , gruppo rock americano in attività dal 1981. Stando a quanto riporta il settimanale Variety, infatti, il chitarrista Mick Mars avrebbe deciso di dire basta ai tour con la band. Una decisione che, a quanto si apprende, sarebbe stata ponderata a lungo prima di essere comunicata ma che, almeno per il momento, non sembra revocabile. A diramare la notizia è stato un portavoce del chitarrista, che ha riferito a Variety le intenzioni di Mick Mars. Un annuncio vecchio stile che ricalca quello che la band ha sempre cercato di essere, senza farsi travolgere dagli eventi.

Le parole del portavoce di Mick Mars

Il portavoce di Mick Mars è stato molto chiaro nella sua dichiarazione a Variety: “Mick Mars, co-fondatore e chitarrista solista della band heavy metal Motley Crue per 41 anni, ha annunciato oggi che a causa della sua continua dolorosa lotta con la spondilite anchilosante, non sarà più in grado di andare in tour con la band”. Parole che suonano come un addio ai concerti live per il chitarrista, che però rassicura tutti sulla sua permanenza nel gruppo: “Mick sarà sempre un membro del gruppo, ma non può più sopportare le difficoltà di un tour. La spondilite anchilosante è una malattia degenerativa estremamente dolorosa e paralizzante che colpisce la colonna vertebrale”. In realtà, la voce girava da tempo ma i fan pensavano si trattasse esclusivamente di un rumors come tanti, invece ora è arrivata la conferma. Pare che a prendere il posto di Mick Mars sarà John 5, ex Marilyn Manson, che sostituirà Mars in tour. La band è attesa a Milano il prossimo giugno.