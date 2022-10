La scaletta del concerto dei Muse a Milano

Il concerto dei Muse all’Alcatraz di Milano è considerato quasi un evento storico. I fan della storica band britannica, attiva sulla scena da ormai 30 anni, da mesi contano i giorni che li separano dallo spettacolo di questa sera, mercoledì 26 ottobre, in uno dei templi della musica milanese. La band è nel mezzo di un tour europeo che li sta portando a suonare in tantissime città del Vecchio continente e quella di Milano è attualmente l’unica data prevista nel nostro Paese. Tuttavia, non è escluso che più avanti possano esserci altri appuntamenti ma, nel frattempo, chi ama i Muse ha dovuto partecipare alla corsa all’acquisto dei biglietti prima che finissero, cosa che puntualmente è accaduta in pochissimi giorni.

Muse in concerto a Milano, la scaletta

Trent’anni di attività internazionale alle spalle hanno lasciato in eredità ai Muse un repertorio di canzoni straordinario. Non solo a livello quantitativo ma, soprattutto qualitativo. Il tour in corso è stato organizzato a supporto dell’ultimo album di inediti della band, Will of the people, che è stato rilasciato poche settimane fa. Ovviamente, nel corso del concerto, i Muse non si limitano a esibirsi solo sulle note delle nuove canzoni, che come prevedibile sono state alternate nella scaletta con i grandi successi dei Muse degli anni precedenti. D’altronde, i Muse sono una band che si è saputa imporre a livello internazionale nell’alveo del progressive rock e nonostante la loro produzione non sia sempre stata costante, senza considerare i due anni di stop causati dalla pandemia, hanno saputo mantenere uno zoccolo duro di fan e di seguaci che negli anni si sono affezionati alla loro musica. A differenza di altre band e di altri artisti, i Muse hanno diramato la scaletta ufficiale della loro esibizione all’Alcatraz di Milano, che è la stessa degli altri concerti. A meno di cambiamenti improvvisi, l’ordine di uscita dovrebbe essere il seguente: