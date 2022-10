La scaletta del concerto di Sting ad Assago

Approfondimenti

Il 2 ottobre Sting compie 70 anni. E per l’occasione pubblica il nuovo singolo If It's Love. Il cantante britannico vanta una carriera straordinaria, che lo ha reso celebre in tutto il mondo, prima come leader dei Police e poi da solista. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi, ricevuto 17 Grammy Awards (di cui sei grazie a Every Breath You Take) e ottenuto quattro candidature all'Oscar per le musiche di altrettanti film