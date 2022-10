Mezzalibbra, lo smarrimento dell'animo è un Fermo Immagine: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Fermo Immagine è il primo singolo estratto dal mio ultimo EP che presto vedrà la luce. Mezzalibbra non è solo il mio nome d’arte, ma una identità che racchiude tutto il mio essere, nei suoi pregi, ma soprattutto difetti. Un accettarsi dopo lunghe sfide, cercando sempre di migliorare sé stesso, mantenendo sempre nel cuore la propria e umile unicità. Un progetto discografico avviato ormai da anni che continua a donarmi gioie e mi permette di conoscere sempre nuove anime affini alla mia. Ma ahimè a volte nel cammino capita di cadere e rimanere intrappolati in dei loop a cui difficilmente si riesce a uscirne fuori. Ed è proprio così che nasce Fermo Immagine.



Il videoclip, che porta la firma di Manuel Guaglianone alla regia, rappresenta la mia volontà di non voler cancellare la memoria di qualcosa che è successo nel passato, provando a tenermi stretto i ricordi degli ultimi istanti passati insieme alla persona amata, anche i più piccoli dettagli. Nonostante sia qualcosa che ha fatto male e continua a far male in maniera crescente ogni volta che ci si pensa, come simboleggia anche il simbolo che pian piano prende forma sotto l’occhio sinistro, ho cercato di ripercorrere quei momenti catturandoli in dei fermo immagine che porterò sempre con me. Tuttavia, l’acqua all’inizio del video rimanda al contrasto tra il desiderio di ripulirsi dalla cicatrice lasciata dalla rottura del rapporto e il bisogno di ricordare ancora per paura di affrontare nuovamente una realtà senza la propria amata. Alla fine del video è evidente la mia rassegnazione che vuole voltare le spalle al loop temporale in cui sono rimasto bloccato, cercando ancora una volta di togliermi quella cicatrice rimasta sotto l’occhio, ma che so già tornerà sempre.



Fermo Immagine è il mio quarto singolo, che si avvale della produzione artistica di Cristiano Romanelli (UMMO) e racchiude un nuovo inizio, un’avventura che spero di poter vivere ancora per molto. È un pezzo che descrive i postumi di un amore finito, ma che torna sempre in mente in maniera inevitabile e prepotente. Una perdita consapevole, ma non senza rimpianti. Una ballad pop caratterizzata da sfumature rock che racconta la passione ancora fortemente accesa ma ostacolata dall’incompatibilità dei due amanti. La canzone attraverso il suo testo descrive i tre stadi della fine di una relazione: nella prima strofa c’è il litigio che porta con sé i reali motivi della rottura. Nella seconda strofa è presentato il bisogno fisico, colmato solo dal corpo della persona amata. Nella parte finale, infine, sono riportate la consapevolezza e la rassegnazione ma che non cancellano del tutto il ricordo così forte dell’amore consumato.



Ho scritto Fermo Immagine lasciando scorrere da sola la penna sul foglio, nonostante l’idea di partenza fosse diversa. Avrei voluto scrivere una canzone sulla perdita di me stesso, ma poi quasi di getto, ne è uscito un testo sul non ritrovarsi dopo l’allontanamento di qualcun altro, descrivendone la sensazione di smarrimento e di confusione.