Giorgia annuncia l'uscita della nuova canzone Normale

Sono passati sei anni dall’uscita del suo ultimo album di inediti, Oro Nero, ma adesso Giorgia sta per tornare! Dal 4 novembre sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale il singolo Normale (Columbia Records / Sony Music), brano prodotto da Big Fish che anticipa il nuovo attesissimo album di inediti di prossima uscita!



Al seguente link, il pre-add e pre-save del brano: https://Columbia.lnk.to/Normale.



L’annuncio arriva direttamente dai social ufficiali dell’artista, grazie a una serie di clip, girate da Rocco Papaleo, in cui Giorgia, camminando per le strade di Roma, chiede alla gente comune una loro personale definizione di cos’è “normale”. Un ritratto vivo e sincero delle diversità e delle somiglianze che caratterizzano ogni individuo. Le clip sono una piccola anticipazione di un cortometraggio, sempre girato da Rocco Papaleo, in cui al centro ci sarà il concetto di “normale” e tutte le sue diverse sfumature. Quasi trent’anni di carriera artistica con sette milioni di dischi venduti, Giorgia è unanimemente considerata tra le più grandi artiste italiane di sempre, con una voce capace di virtuosismi tipici delle grandi star d’Oltreoceano e un’enorme carica interpretativa.