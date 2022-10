La scaletta del concerto di Annalisa a Pozzuoli

Anche Annalisa è finalmente tornata sul palco: dopo la lunga lontananza dai concerti live a causa della pandemia, la cantante ligure è tornata sui palcoscenici con il nuovo tour autunnale già ricco di date. Dopo lo start a Bologna e diverse altre date successive di successo, alcune delle quali anche sold-out, la cantante questa sera, lunedì 24 ottobre, si esibirà a Pozzuoli. A livello femminile, Annalisa è una delle più amate dal pubblico nel nostro Paese. Ha saputo costruire il suo successo fin da quando era un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Da qui è nata una stella e migliaia di persone si sono appassionate alla sua voce e alla sua musica. Come già accaduto a tanti suoi colleghi, anche Annalisa si sta esibendo in quello che può essere definito un tour di recupero in questo autunno 2022, visto che è stata costretta a riprogrammare il tour che era stato fissato nel 2021 ma che poi, a causa del Covid, era stato rinviato a marzo 2022.

Annalisa in concerto a Pozzuoli, la scaletta

Il repertorio di Annalisa non è particolarmente ampio, nonostante sia sulle scene da oltre 10 anni, ma non fa parte di quel gruppo di artisti che pubblicano un album all’anno. Tuttavia, Annalisa ha comunque una buona quantità di brani tra i quali ha scelto quelli per la scaletta del tour autunnale. Il concerto di Bologna che ha aperto il tour autunnale è stato un successo enorme per Annalisa, tanto che è andato sold-out in brevissimo tempo. Il tour è anche l’occasione per promuovere i brani dell’ultimo album, presenti nella scaletta insieme a quelli più noti e datati dell’artista, che ha nel suo carnet innumerevoli brani di grande successo, vere e proprie hit da classifica. Annalisa non ha ufficializzato la scaletta del tour autunnale ma ci sarà sicuramente un’alternanza tra i brani più recenti e i grandi classici del suo repertorio. Quindi, un’ipotesi di scaletta per Pozzuoli questa sera, 24 ottobre, potrebbe essere questa: