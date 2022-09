Annalisa in concerto a Verona: "Serata...Bellissima e senza pensieri"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Se c’era qualche dubbio, e vi assicuro che non c’era, fin da subito la notte è cominciata Bellissima. E non poteva che presentarsi così il debut tour di Annalisa che ha scelto per tornare sul palco il Teatro Romano di Verona. Appare vestita di nero, un look di rara raffinatezza, e illuminata da luci verdi che trasmettano una sensazione ultra terrena. In Alice e il Blu la città si fece piccola, ma con le onde elettromagnetiche che arrivano dal palco tutto sembra ingigantito, come l’Adige che mormora a pochi metri e porta pensieri e nostalgici sorrisi. Tra sulfuree luci azzurre Annalisa sembra Eva Kant che invita il suo popolo ad agitare le mani a ritmo cardiaco…e infatti Se Avessi un Cuore è, a mio avviso, la versione 2.0 de La Cura di Franco Battiato. Per Annalisa qui è un ritorno emozionante e invita il pubblico a non pensare a niente se non a rendere la serata indimenticabile e bellissima. Bye Bye è solo una (bellissima) canzone ma quel saluto ha un afflato poetico speciale. Il palco se lo mangia a piccoli passi perché questo è solo l’antipasto di un tour atteso da lungo tempo. Arrivano Amsterdam Tsunami e Bonsai dove ci consiglia di “fare un casino fuori dal mio profilo”. Credo che una canzone così dovrebbe essere raccontata nelle scuole per il senso di libertà e indipendenza che trasmette. I piedi battono sui gradoni, il teatro vibra e siamo tutti invitati all’Houseparty. Si respira una atmosfera gitana con Movimento Lento…e si farà fino a domani eeeeh ooooh. Guardando Annalisa sul palco penso a una definizione che fu in passato abbinata Maria Callas: vera incessu patuit dea, nel movimeto (e chissenefrega se è lento) pare una dea. Quello che siamo oggi è la somma della nostra storia e l’artista ligure ci prende per mano e ci porta alle sue radici con un medley che comprende Diamante, Una Finestra (con sfarfallio di lui da cellulare) e Senza Riserva. Per digerire la nostalgia non c’è niente di meglio di un Avocado Toast (goduto da seduta come se fosse in un cabaret, di quelli di Liza Minelli, con le luci che fanno un effetto fumo…nostalgico). Se devo tracciare un ideale confine in questo concerto è con Vento sulla Luna – Walking on the Moon perché Annalisa in questa atmosfera crepuscolare è sempre più una selenita. D’altra parte la luna è luce ma anche oscurità…the dark side of Nali is magician. Brechtiana la sua citazione di Walking on the Moon e meritevole nel ricordare alle nuove generazioni che prima di Sting, Stewart Copeland e Andy Summers c’erano i Police e c’era il Punk.