Premio Tenco 2022, Erica Mou: “Con la leggerezza, la vita è più bella"

Premio Tenco 2022, Simona Molinari: "Radici forti per volare ovunque"

Erica partiamo dalla tua presenta al Tenco, cosa rappresenta per te e hai una canzone di Luigi preferita?

la soddisfazione è chiara e ti confesso che mi ha stupito questo invito, il Club Tenco l'ho sempre guardato con ammirazione, l'ho sfiorato una volta in passato e la voglia mi è rimasta. Non me l’aspettavo. Vedrai Vedrai e poi Il tempo dei Limoni che mi ha fatto conoscere Marco Guazzone. Poi c’è Se sapessi come fai che ho fatto in una compilation-omaggio a Luigi Tenco. Ma la mia infanzia è legata a Ciao amore Ciao.

L’artista russo Jurij Sevcuk non è potuto essere all’Ariston per causa della guerra. Triste vero?

Il punto è sempre che l’arte è un elemento della vita, forse il più interno. Siamo in un’epoca globalizzata ma in realtà si pensa a tutelare soprattutto il nostro confine. Io credo che i sentimenti del mondo nascano prima nella musica. Mi addolora che non ci sia ma non mi sorprende. È l’ennesimo gesto crudele non potere lasciare casa tua.

Il tuo ultimo album Nature è stato scritto in inglese, italiano e in dialetto: perché?

Non so se è importante ma è un segno del tempo, è un modo di vivere nostro legato al fatto che la musica passa di mano: l’album è scritto in più lingue perché mi stavo muovendo e dunque era il mio quotidiano. Quello che respiravo ho tradotto, in ogni lingua ci sono parole e suoni che non hanno traduzione.

A Sanremo con Nella vasca da bagno del tempo sei stata nel 2012, dieci anni fa. Al Festival, ovviamente.

Ero un’altra persona e per questo la guardo con tenerezza; oggi penso che ho sempre fatto tutto quello che potevo con gli strumenti che avevo a disposizione a seconda dei momenti. Mi struggevo moltissimo in quel periodo e mi fa tenerezza pensarci, quante lacrime ho versato. Oggi ho una leggerezza diversa.