La scaletta del concerto dei Negramaro a Firenze

I Negramaro sono tornati sul palco, e si sente. Si era fatta notare l’assenza dalle scene del gruppo salentino, che per alcuni anni è stato lontano dai live sia a causa della malattia che aveva colpito il chitarrista Emanuele Spedicato, sia per il Covid. La band salentina più amata non è voluta tornare sul palco prima che “Lele” Spedicato non fosse pronto e perfettamente in grado di suonare la chitarra come solo lui sa fare e così hanno aspettato, si sono presi una pausa ma ora che sono tornati sembrano avere ancora più carica ed energia di prima. Giuliano Sangiorgi, il frontman del gruppo, è tornato a divorare la scena come ha dimostrato di saper fare fin da quando, dopo un lungo periodo di gavetta tra feste universitarie a Lecce e piccoli concerti in giro per il Salento, il gruppo non si è fatto conoscere anche a livello nazionale. E che siano amati non c’è alcun dubbio, come dimostrano i ticket venduti nei palazzetti e nei teatri di tutta Italia. I Negramaro sono sulle scene da quasi 20 anni e hanno un pubblico trasversale, pronto a cantare a squarciagola ogni loro canzone.