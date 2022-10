Scacco al maestro vol.2, i Calibro 35 rielaborano di nuovo Morricone

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Scacco al Maestro Vol. 2 è il secondo capitolo del progetto dei Calibro 35 dedicato a Ennio Morricone. Dopo il primo volume, uscito a giugno 2022 e acclamato da pubblico e critica, e un tour estivo in tutta Italia, prosegue il percorso della band nell’universo del Maestro Morricone. Scacco al Maestro Vol. 2 è uscito per Woodworm/Virgin Records Label and Artist Services in formato LP, CD, digitale standard e HD e Dolby Atmos è disponibile al link: https://calibro.lnk.to/SAM2.



Dopo i feat. di Diodato e Matt Bellamy nel volume 1, anche per Scacco al Maestro Vol. 2 tante importanti collaborazioni: dalle voci di JOAN AS POLICE WOMAN (in The Ballad Of Sacco And Vanzetti) ed ELISA (in Ancora qui, originariamente composta da Morricone e interpretata da Elisa stessa per Django Unchained di Quentin Tarantino nel 2012), ad ALESSANDRO CORTINI (synth in La tarantola dal ventre nero) e ROY PACI (tromba in Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più).



Questa la tracklist completa di Scacco al Maestro Vol. 2

1. The Ballad Of Sacco And Vanzetti feat. Joan As Police Woman

2. Passaggi nel tempo

3. Per un pugno di dollari feat. Roy Paci

4. La tarantola dal ventre nero feat. Alessandro Cortini

5. Allegretto per signora

6. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

7. Ancora qui feat. Elisa

8. La lucertola

9. Milano odia: la polizia non può sparare

10. Il gatto a nove code

11. Per qualche dollaro in più feat. Roy Paci