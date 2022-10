I Rolling Stones tornano con un nuovo album dopo 18 anni

Stando a quanto rivelato dal The Sun, la band di Mick Jagger avrebbe trascorso settimane a New York a registrare il nuovo disco, il primo senza il leggendario batterista Charlie Watts, scomparso nel 2021

Come rivelato in esclusiva dal Sun, i Rolling Stones hanno in programma di pubblicare un nuovo disco la prossima estate. Il giornalista Simon Boyle, anche Executive Showbiz Editor del sito, ha spiegato che Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno passato settimane a New York per registrare i brani, insieme a una serie di musicisti di livello mondiale. Si tratterebbe della prima produzione di materiale originale dopo 18 anni .

Rolling Stones, cosa sappiamo del nuovo album

Il nuovo album sarà anche il primo della band senza il leggendario batterista Charlie Watts, scomparso nel 2021 prima del loro ultimo tour, dopo quasi sei decenni con la band. Una fonte ha detto: "Dopo la morte di Charlie c'era una certa incertezza su cosa fare dopo. Avevano le date dei concerti programmate con grande anticipo, ma dopo non era chiaro come fosse il futuro. Ora hanno avuto il tempo di riflettere, tutti sentono che è la cosa giusta continuare a fare ciò che hanno sempre fatto come band, fare nuova musica e, si spera, mettersi di nuovo in viaggio per esibirsi davanti ai loro fan”. “Hanno avuto alcuni brutti colpi negli ultimi anni, ma lo spettacolo va avanti – ha continuato l'insider - e gli Stones lo fanno sempre". Boyle ha inoltre rivelato che la band di Mick Jagger sta programmando anche un tour importante, che probabilmente includerà date negli Stati Uniti, in Sud America e in Europa e che seguirà l'uscita dell'album, nel 2023. Il batterista Steve Jordan si è unito al trio agli Electric Lady Studios di New York, insieme al veterano bassista Darryl Jones per completare la formazione.