Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ho vissuto dentro un’atmosfera tutta Bianco Rosso Nera, singolo che mi ha accompagnato durante l’estate e regalato la grande opportunità di aprire il concerto di Willie Peyote nella mia città natale, Pistoia. Ma era tempo di continuare a scrivere e scavare sempre più a fondo. Questa volta ho scelto di esprimermi con un brano più morbido nella sua naturalezza e genuinità. Ho scritto con una penna dolce e delicata; una melodia romantica e gentile che racconta i sentimenti di amore come una danza. Cosí è nato il nuovo brano intitolato Ballano Anime. La produzione nasce a fianco di Ugo Bongianni. Abbiamo chiuso così il nostro secondo singolo, e siamo ora alle prese con la produzione del terzo, in uscita nei prossimi mesi. Sono molto soddisfatta della collaborazione con Ugo che, oltre a essere un musicista eccezionale, è soprattutto una grande persona. Il brano è stato poi masterizzato da Colin Leonard nello studio Sing Mastering di Atlanta.



Ballano anime parla di emozioni che danzano sulla nostra pelle ed emanano un’energia talmente profonda da arrivare fino ai nostri cuori. Ti senti felice, invincibile, ma fragile allo stesso momento. Emani una luce dall’interno, capace di illuminare il mondo che ti circonda. Il brano parla di questo, perché quando non sei più solo ma diventi parte di qualcosa di più grande è come una danza e Ballano Anime. Il video di Ballano Anime vuole esaltare la bellezza della nostra storia italiana; è stato diretto

dal regista Claudio Zagarini e prodotto sulla coreografia di Valeria Ungaro. Il video ci trasporta in un clima romantico nel cuore della capitale italiana. La fotografia suscita immagini che riportano all’armonia classica che per centinaia di anni ha fatto parlare di sé; un mondo elegante che sposa il clima sentimentale del brano. Dalla scalinata di Piazza di Spagna, al Pantheon, fino a Piazza del Popolo, volevo portare l’ascoltatore in un viaggio Romano a ritmo di musica dove la danza brilla nella notte. La grande capitale è deserta, illuminata dalle bellezze romane e Anime che ballano. Queste arrivano sulla Terra sotto forma di luce e nella notte viaggiano silenziosamente attraverso le piccole vie romane per poi danzare insieme nei luoghi più romantici della città; dal walzer per le transizioni dolci fino al pop per i momenti piccanti. Il

ritornello: “Ci vediamo a mezzanotte, a mezzanotte ballano anime”, si collega alla favola da tutti noi conosciuta, dedicando libertà all’ascoltatore di immaginare quello che potrà accadere, perché alla fine, a mezzanotte, tutto è possibile, e Ballano Anime.



La produzione alterna passaggi lenti a cambi ritmati con una color profonda e fotografia romana inconfondibile. Il video si conclude con le Anime che si rincontrano davanti al Castel Sant’Angelo per ripartire insieme sotto forma di luce per un lungo viaggio. Ballano Anime avvolge un clima romantico, dalla tessitura elegante e avvolto nella vera classicità italiana. Il brano è il risultato ottenuto grazie alla collaborazione di un grande team, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Ho abbracciato l’idea di uscire dai ritmi più sincopati dell’estate per esplorare un nuovo lato della mia musica che ci potesse accompagnare nei mesi autunnali. Cantato in chiave morbida e delicata, con voce soffusa vi racconto sensazioni da assecondare dolcemente come una danza e vorrei trasmettervi che, alla fine, la vera prova di forza è proprio la delicatezza.