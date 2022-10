Una canzone nata da una riflessione personale, ovvero: "Che cosa vale davvero fare per non distruggere un rapporto a cui teniamo? Cosa invece “Non vale” fare per non lasciare andare via le persone che ci sono più vicine?" Da qui la creazione di un nuovo testo, diventato un singolo, dedicato all'incomunicabilità: ecco "Non vale", il nuovo singolo di Federico Baroni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Non vale, brano scritto da Federico Baroni con Pierdavide Carone e prodotto da Riccardo Scirè, affronta il tema dell’incomunicabilità: quante volte piuttosto che esprimere liberamente le nostre emozioni o i nostri pensieri, abbiamo preferito tacere, per non ferire gli altri o non essere feriti? Quante volte ci siamo tenuti tutto dentro, lasciando che i rapporti si deteriorassero senza un reale motivo?

Non vale parla proprio di questo: l’incapacità di comunicare all’interno di un rapporto, inteso non solo come una relazione di coppia, ma all’interno di amicizie, famiglia o lavoro. Comunicare e cambiare la prospettiva sta alla base di ogni rapporto. Parlare con l’altro significa anche saperne comprendere i difetti e le diverse sfaccettature del carattere.