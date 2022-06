È online il primo video musicale al mondo girato interamente con questa tecnica. Ed è il video ufficiale del nuovo singolo di Federico Baroni, realizzato dall’artista tra New York e Miami. Nel videoclip, Federico racconta il viaggio negli Stati Uniti in compagnia degli amici di una vita, alla ricerca di alcune delle più classiche esperienze che si possono vivere in America

Nel videoclip, composto da immagini che offrono un punto di vista soggettivo - dato anche dallo stesso utilizzo degli smart glasses - Federico racconta il viaggio negli Stati Uniti in compagnia degli amici di una vita, alla ricerca di alcune delle più classiche esperienze che si possono vivere in America: una serata al luna park, una partita di baseball allo Yankee Stadium, un volo in elicottero sui grattacieli di Manhattan o l’alba sulla spiaggia di Miami.

Fino a tardi è il nuovo singolo di Federico Baroni. Ed è il primo al mondo ad avere un videoclip interamente realizzato con degli smart glasses, dimostrando così come la tecnologia può stimolare la creatività e dare agli artisti la possibilità di creare qualcosa di unico e inaspettato. Federico Baroni, dopo aver realizzato Jackpot, primo Double Vertical Music Video al mondo, si conferma con Fino a tardi come uno degli artisti più originali della nuova scena italiana. Ai suoi brani sono sempre legate idee innovative, che uniscono alla musica anche la sua passione per i viaggi e l’innovazione digitale.

Non solo una canzone, ma uno stato d'animo

approfondimento

Federico Baroni racconta "Jackpot" e il suo primo vertical music video

Fino a tardi, pubblicato nel giorno del solstizio d’estate e quindi in occasione di quello che è il giorno più lungo dell’anno, è infatti un inno pop che invita a tornare, dopo un periodo difficile come quello degli ultimi due anni, a uscire, viaggiare e vivere nuove esperienze. Divertirsi fino a tardi, in un clima di festa e spensieratezza con gli amici di sempre, è la chiave per tornare a sorridere e godersi la vita nei suoi momenti di leggerezza.

Un inno alla spensieratezza

"Fino a tardi è un inno alla libertà e alla spensieratezza che ci sono mancate in questo periodo - spiega l'artista -. Il brano è uscito il 21 giugno, il giorno del solstizio d’estate, che oltre ad essere il giorno più lungo dell’anno, è anche il momento in cui i raggi del sole raggiungono la Terra con la minore inclinazione, quindi con maggior potenza. E io ho voluto concentrare tutta l’energia di questa giornata anche all’interno di questo brano, per restare ad ascoltarlo e a ballarlo Fino a tardi".

Fino a tardi è scritta da Federico Baroni e Adel Al Kassem e composta da Federico Baroni e Riccardo Scirè che ne ha anche curato la produzione artistica.