Un brano, scritto dallo stesso Federico Baroni con Federico Sambugaro Baldini e prodotto da Riccardo Scirè, che arriva a due anni di distanza dal primo album dell’artista, “Non Pensarci”, che ha debuttato al #22 della classifica FIMI e che è stato presentato con il primo “outstore” in Italia. Un brano pop che racconta l’importanza della libertà nella vita di ognuno di noi. Dietro un ritmo allegro e trascinante e un testo all’apparenza spensierato, si nasconde una riflessione profonda sulla realtà che ci siamo ritrovati a vivere nell’ultimo anno, in cui la nostra libertà è stata limitata.

Un brano che ci porta a riflettere su quello che è veramente importante, dopo un periodo di chiusure e dfficoltà: "Jackpot", il nuovo brano di Federico Baroni, racconta anche questo. Lo fa attraverso alcuni elementi iconici degli anni Ottanta, come il walkman, che ci accompagnano in un lungo e divertente viaggio. Ma anche con un video unico nel suo genere.

"Jackpot" è (anche) il primo vertical music video al mondo

Il racconto di "Jackpot" si snoda attraverso un video in un formato speciale e innovativo, che prevede la visione di due video, girati entrambi in verticale e caricati separatamente su YouTube come lato sinistro e lato destro, fruibili indipendentemente l’uno dall’altro. Quando si uniscono due smartphone e si avviano i video contemporaneamente, si può seguire la storia connessa tra le due clip in cui scenografia e animazioni si intrecciano per dare vita ad unico video.

"Volevo che lo smartphone non venisse più associato a qualcosa che ci fa isolare, come è accaduto negli ultimi mesi. Ci tenevo che fosse rivisto come qualcosa che unisce...e proprio da questa idea è nato il video di Jackpot. E non vedo l'ora che tutti lo possano vedere, insieme agli amici!" ci ha raccontato Federico Baroni.