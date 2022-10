La scaletta del concerto dei Negramaro a Padova

Continua con successo il tour dei Negramaro, che da alcune settimane hanno ripreso a girare l’Italia con le loro canzoni. Sono stati numerosi gli imprevisti che hanno tenuto lontano il gruppo salentino dalle scene negli ultimi tre anni, compresa la malattia che ha colpito Emanuele Spedicato, il chitarrista storico del gruppo. Pandemia a parte, il gruppo non ha voluto riprendersi la scena senza di lui e così solo quando Spedicato è stato in grado di tornare a suonare live sui palchi l’intera band ha ripreso le esibizioni. Il ritorno dei Negramaro è stato uno dei più attesi degli ultimi mesi e lo dimostra il grande successo della band, che sta riempiendo i palazzetti in tutta Italia. Il gruppo salentino guidato da Giuliano Sangiorgi è sulle scene da quasi 20 anni e ha attraversato tutto il periodo della gavetta prima di esplodere nel panorama nazionale, dove ha saputo conquistare il suo bacino di pubblico che, fedelmente, si è affezionato a ogni membro della band e alle loro canzoni. I Negramaro cantano l’amore ma anche la società, cantano le difficoltà e tutte le sfumature dell’animo umano trovano spazio nei loro testi.

Negramaro in concerto a Padova, la scaletta

leggi anche

Negramaro in tour: “In Iran oggi non si può morire per un velo”

Vent’anni di carriera hanno lasciato alle spalle dei Negramaro uno sconfinato numero di canzoni tra le quali il gruppo può agevolmente scegliere quelle più adatte per comporre la scaletta dei tour. Per questa sessione live autunnale, che questa sera, lunedì 17 ottobre li porterà a suonare a Padova, i Negramaro hanno deciso di creare un esclusivo mix di brani recenti e datati, compresi quelli dell’ultimo lavoro, per regalare al pubblico due ore di musica ininterrotta come se fossero un viaggio nella loro carriera. Giuliano Sangiorgi e i suoi sono riusciti a trovare la quadra perfetta, un equilibrio necessario per un gruppo che sta promuovendo il nuovo lavoro discografico e non vuole comunque rinunciare a portare sul palco anche le canzoni che hanno scritto pagine importanti della musica italiana. Nemmeno i Negramaro, al pari di molti loro colleghi, hanno reso nota la versione definitiva della scaletta dei concerti del tour autunnale, quindi non è stata ufficializzata nemmeno quella del concerto di Padova. Tuttavia, non dovrebbe discostarsi da quella degli altri appuntamenti precedenti: