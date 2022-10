I BTS dovranno fare il servizio militare, “Jin” sarà il primo

Al via la carriera da solisti per i BTS, che torneranno insieme sul palco nel 2025 dopo l’assolvimento dell’obbligo militare Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La notizia ha gettato nello sconforto milioni di fan ma le leggi vanno rispettate e, quindi, anche i BTS dovranno assolvere l’obbligo del servizio militare, così come previsto dalla normativa della Corea del Sud. Nessuna deroga per la band campione di incassi, diventata negli anni molto più che un gruppo musicale, capace di sfondare nelle classifiche di tutto il mondo e di fare proseliti. Il k-pop, d’altronde, da qualche anno ha colonizzato la scena musicale del pianeta e i BTS ne sono una delle compagini più amate, come dimostrano i 50 milioni di utenti che si sono collegati con l’evento di Busan in diretta. Numeri record che riflettono quelli di un fenomeno planetario, che la Corea sta sfruttando al massimo ma davanti al quale non possono essere fatte deroghe. Pertanto, anche i BTS dovranno andare sotto le armi e per tornare sul palco non se ne parla prima del 2025.

I BTS sotto le armi: la Corea li richiama per il servizio militare leggi anche BTS, il concerto in Corea è stato visto da 50 milioni di persone Sembrava possibile una deroga per i BTS, non per non andare sotto le armi, visto che quello è un obbligo per tutti i giovani adulti, ma per continuare almeno ad esibirsi durante il servizio militare. Ma questa ipotesi è venuta meno in modo ufficiale nelle ultime ore, quando è stato confermato che per i prossimi due anni i BTS dovranno stare lontani dai palcoscenici. Il primo a dover indossare la divisa sarà Jin, il più grande del gruppo, che il prossimo dicembre compirà 30 anni. Questa è l’età limite prevista dalla legge coreana per assolvere all’obbligo di formazione militare e, pertanto, il cantante non potrà più rimandare la chiamata sotto le armi. Dopo la chiamata di Jin sarà il momento anche degli altri membri, fino a quando anche il più giovane non avrà assolto al suo obbligo. A molti sembra lontano il 2025 ma bisogna considerare il fatto che i membri dei BTS sono nati in un range anagrafico compreso tra il 1992 e il 1997, pertanto sarà necessario aspettare del tempo per vederli di nuovo tutti assieme.

I BTS si scompongono per le carriere soliste approfondimento I BTS potrebbero essere autorizzati ad esibirsi durante il militare Nel frattempo, però, la loro etichetta discografica ha annunciato che i componenti dei BTS non saranno completamente fuori dalla scena, perché mentre a turno saranno impegnati nel servizio militare, inizieranno ciascuno la propria carriera da solista. Un modo per non abbandonare definitivamente il pubblico e per mantenere alta l’attenzione, anche in considerazione della mole di introiti che muovono i BTS e che rischierebbero di andare persi in caso di stop definitivo e contemporaneo di tutti i membri.