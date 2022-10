La scaletta del concerto di Marracash a Catania

Marracash non si ferma e continua a macinare successi con i suoi concerti autunnali. Il seguito del rapper è molto vasto ma è in continua espansione, come dimostrano i continui sold-out dei suoi concerti. Ma, d’altronde, Marracash è uno degli esponenti di spicco della cultura rap italiana e la sua è stata una carriera che ha impressionato molti, non per la rapidità con la quale si è formata, ma per la costanza con la quale il rapper continua a fare proseliti. Grazie alla sua musica, Marracash ha saputo intercettare una fetta di pubblico importante, fidelizzandolo con la giusta scelta di musica e testi capaci di toccare le corde di una certa platea che fino al suo arrivo sulle scene non era riuscita a trovare un cantante capace di rappresentarla.

Marracash in concerto a Catania, la scaletta

È innegabile che il repertorio di Marracash sia molto ampio. Il rapper non ha mai amato esplorare generi diversi dal suo, lontani da quello che lo rappresenta meglio, ma in quel mondo ha saputo muoversi e continua a muoversi con destrezza e una certa coerenza, premiata dal pubblico. Lo stile di Marracash col tempo si è sempre più internazionalizzato, evolvendosi in base a come il mondo della musica reagisce ai cambiamenti e alle sollecitazioni, che in gran parte dipendono proprio dagli spostamenti del pubblico. Nella realizzazione della scaletta per i concerti autunnali, Marracash ha scelto di alternare brani recenti e meno recenti, proponendo al suo pubblico le canzoni che più di tutte hanno conquistato successo, intermezzate da quelle che intercettano una platea più ridotta ma non per questo meno esigente, anzi, forse ancora più attenta alle sfumature e alle digressioni del suono. Marracash non ha reso pubblica la scaletta del concerto di Catania ma è probabile che sia simile a tutte le altre che sono state effettuate nelle date precedenti: