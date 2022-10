La scaletta del concerto di Marco Mengoni al Forum di Assago

Stasera grande attesa per il concerto di Marco Mengoni al Mediolanum Forum di Assago (il quarto e ultimo degli appuntamenti milanesi). Il cantante è impegnato in una serie di date che copriranno diverse città, molte delle quali con più di una data. Una necessità per il cantante, considerando la velocità con la quale in molte città i biglietti sono andati sold-out. Una dimostrazione d’amore assoluta da parte del pubblico che da oltre 10 anni segue Marco Mengoni, uno degli artisti di maggior successo negli ultimi anni in Italia.

Marco Mengoni in concerto a Milano, la scaletta

Uno dei plus più importanti di Marco Mengoni nella sua carriera musicale è stata la capacità di raccontare l’amore senza barriere. Le sue canzoni hanno spesso come tema quello del sentimento universale, senza orientamento sessuale e senza distinzioni, proprio per sottolineare la necessità assoluta di avere questo sentimento nella propria vita. Anche per questo motivo sono tantissimi i fan di Marco Mengoni che riescono a identificarsi nelle sue canzoni e nella sua musica e che accorrono a ogni suo concerto con entusiasmo. Sono rari gli eventi che lo vedono protagonista che non raggiungono il tutto esaurito, come dimostra anche questa parte di tour autunnale. Il repertorio di Marco Mengoni è particolarmente ampio e anche i temi, a differenza di quanto potrebbe immaginare chi non conosce la sua produzione, sono diversi. Infatti, se è vero che in gran parte dei casi Marco Mengoni canta l’amore, sono molte anche le canzoni che hanno come tema le sfumature dell’animo umano, le sue fragilità e debolezze, che prescindono spesso dal sentimento. La scaletta del concerto di Marco Mengoni al Mediolanum Forum di Assago è una sintesi della produzione dell’ultimo decennio dell’artista, che ha saputo racchiudere in una scaletta di circa due ore i suoi brani più iconici ma anche le nuove proposte, che già hanno conquistato i gusti dei suoi fan. A meno di cambiamenti che potrebbero essere fatti da Marco Mengoni, la scaletta del concerto del Mediolanum Forum dovrebbe essere strutturata in questo modo: