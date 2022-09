Marco Mengoni, Tutti i Miei Ricordi sono in passato che si fa futuro

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Esce venerdì 16 settembre Tutti i miei ricordi (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa MATERIA (Pelle), il secondo album del progetto discografico MATERIA, in uscita il 7 ottobre. Il brano è disponibile da oggi in pre-save e pre-add (https://shor.by/MM_) e da venerdì in radio. Tutti i miei ricordi porta in sé il seme della contaminazione, degli incontri inaspettati e dei mondi differenti che si amalgamano perfettamente pur mantenendo le proprie peculiarità. E così il mondo del clubbing si fonde con i tanti strumenti suonati in questo brano, dagli archi ad elementi più inaspettati come la body percussion.



Nel brano, scritto da Marco Mengoni, Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini, che ne firma anche la produzione come DRD, la prima per Mengoni, la voce di Marco emerge energica e racconta di una presa di coscienza dell’importanza del passato e di quei ricordi che saranno la “schiena contro il vento” per affrontare il futuro. Tutti i miei ricordi, con il suo testo intenso e malinconico e l’arrangiamento ritmato e coinvolgente, è contaminazione, consapevolezza e onestà.